Del legado de Berlanga al futuro del audiovisual, el instituto de Sant Joan se reinventa como referente en imagen y sonido

Haciendo honor al nombre que lleva, el del gran cineasta valenciano Luis García Berlanga, el instituto de Sant Joan d’Alacant se prepara para convertirse en un auténtico plató educativo de creatividad, innovación y futuro. El IES Luis García Berlanga avanza decidido hacia una nueva etapa en la que quiere consolidarse como un centro puntero en formación profesional en imagen y sonido, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto del país.

Actualmente en obras desde enero de 2024, el nuevo edificio está diseñado para acoger 16 unidades de ESO, 6 de Bachillerato y 6 ciclos formativos vinculados exclusivamente a esta familia profesional, lo que lo convierte en el único instituto de la región que ofrecerá la formación completa en imagen y sonido. Entre estos estudios se incluyen titulaciones centradas en realización, sonido, producción, iluminación, vídeo DJ y animación. Precisamente este último -el ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos- se estrenará por primera vez en el curso 2025-2026, marcando un paso decisivo hacia la especialización en tecnologías emergentes.

"Ni en Valencia ni en Castellón se ofrece toda la rama completa como aquí. Somos el único centro con todos los ciclos de esta familia profesional, y eso es lo que nos hace diferentes. Queremos que sea nuestra seña de identidad", explica el director del centro, Miguel Ángel Esteve. Junto al jefe de estudios, Demetrio García, han recorrido centros y universidades de referencia en Madrid y otras ciudades para inspirarse en los mejores modelos formativos, y adaptar lo aprendido a las necesidades del nuevo edificio.

Aunque inicialmente se preveía que el proyecto estuviera finalizado en noviembre de 2025, los ajustes técnicos en la obra han obligado a modificar el calendario. "Hay un compromiso de que nos lo entreguen en mayo de 2026 para poder hacer la mudanza durante el verano y arrancar el curso en septiembre ya en las nuevas instalaciones", añade Esteve.

Formación conectada al mercado real

La conexión con el tejido profesional es uno de los pilares del proyecto. Así lo detalla el jefe de estudios, Demetrio García, al explicar la importancia de incluir el ciclo de animación 3D: "Tenemos mucho contacto con Ciudad de la Luz, y cuando hablamos con ellos nos dijeron que no encontraban suficientes profesionales en ese campo. Por eso hemos apostado por este ciclo: queremos formar perfiles que realmente se demandan en el sector".

De hecho, gran parte del alumnado consigue trabajo tras realizar prácticas en empresas audiovisuales. Esta tasa de inserción laboral respalda la apuesta por una formación moderna, actualizada y técnicamente equipada. Tras años de limitaciones trabajando en aulas prefabricadas y en un edificio antiguo, el nuevo instituto supone un salto cualitativo y estructural sin precedentes.

Instalaciones al nivel de la industria

El futuro edificio no será un instituto al uso, sino una infraestructura especializada al servicio de la creatividad. Contará con cinco espacios diseñados específicamente para el aprendizaje práctico: un aula-escenario, un plató de televisión, un estudio de fotografía, un espacio para producción audiovisual y un salón de actos polivalente. En la segunda planta se ubicarán los estudios de sonido y DJ. A todo ello se suma un ciclorama profesional, un elemento costoso e indispensable en producciones audiovisuales, que será construido dentro del propio proyecto arquitectónico. "Eso nos permite destinar más fondos al equipamiento, y no a la infraestructura", puntualiza el director.

Con una inversión total de 14 millones de euros, el nuevo IES Luis García Berlanga espera atraer a estudiantes de toda la provincia de Alicante, de comunidades limítrofes e incluso del extranjero. El ratio de alumnos por aula pasará de 25 a 30, reflejo de la alta demanda que ya experimenta el centro.

Un legado que se reinventa

Más de 24.000 alumnos han pasado por las aulas del IES García Berlanga desde su fundación. El derribo del antiguo edificio en enero de 2024 no fue solo un acto constructivo: fue simbólicamente el cierre de una etapa. Ahora, ese legado toma una nueva forma.

No es casualidad que este centro lleve el nombre de Luis García Berlanga. Con el nuevo instituto, su espíritu seguirá vivo en cada proyecto, en cada producción, en cada estudiante que forme parte de este referente audiovisual. El futuro del IES Luis García Berlanga se está rodando en estos momentos. Y lo hace en alta definición.