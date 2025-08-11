Coches a todo gas por la carretera: Aigües reclama al Gobierno más presencia policial

La CV-775 que une El Campello con Relleu se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el pequeño municipio de Aigües.

La carretera atraviesa el pueblo y es cada vez más transitada, no solo por ciclistas y motoristas, también por coches. Pero es que además hay ocasiones en que ha pasado a ser una especie de pista de competición, con vehículos que circulan con exceso de velocidad.

Esta situación ha generado "alarma social" entre los vecinos, reconoce el alcalde, Emilio Solbes, y, lo que es peor, se están produciendo accidentes de tráfico.

"La participación y apoyo de todos es fundamental para erradicar conductas peligrosas" Emilio Solbes — Alcalde de Aigües

Los últimos, por el momento, este mismo fin de semana, dos siniestros en la madrugada del sábado al domingo, que han empujado al gobierno local a adoptar medidas inmediatas.

Así, el Ayuntamiento se reunió el mismo domingo en comisión de seguridad de carácter urgente y extraordinario para abordar la "grave problemática de las carreras y circulación de vehículos a gran velocidad" por el casco urbano y el término municipal.

El Consistorio aigüero ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y ha puesto a su disposición todas las grabaciones de las cámaras de control de tráfico municipales.

Cámaras

En total, cuenta con tres, una en la entrada, otra en la travesía y una tercera a la salida, en perfecto estado de funcionamiento, que solo pueden utilizar las fuerzas de seguridad del estado mediante denuncia previa.

Asimismo, el alcalde socialista solicitó con carácter urgente una reunión con la Subdelegación del Gobierno para que se refuerce, especialmente en horario nocturno, la presencia de efectivos de seguridad "que garanticen la integridad y seguridad de nuestros vecinos".

La cita ha tenido lugar este mismo lunes y en ella el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, se ha interesado por la situación de seguridad en Aigües, explican a este diario fuentes de la Subdelegación.

Compromiso

Nieves está en contacto "constante" con la Guardia Civil sobre el tema y ha expresado su compromiso de seguir "muy de cerca" la evolución de la situación, con el objetivo de garantizar un control y seguimiento exhaustivos, según las mismas fuentes.

El alcalde, por su parte, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia formal sobre estos hechos. "La participación y apoyo de todos es fundamental para erradicar estas conductas peligrosas y preservar la tranquilidad en nuestro municipio", defiende Solbes.

El regidor incide en que han solicitado medidas de seguridad, como la instalación de semáforos, radares y reductores de velocidad en la carretera, que pertenece a la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana