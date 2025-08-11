Dos grandes pinos se salvan del urbanismo en Sant Joan

A la entrada de Sant Joan d’Alacant, por la antigua carretera de Valencia, se alzan dos pinos que durante décadas han sido parte del paisaje y del imaginario cotidiano de los vecinos de Beniali. Sin embargo, estos árboles, de unos 60 años de vida, estaban a punto de desaparecer bajo el cemento de un nuevo proyecto residencial. Hoy, gracias a una decisión política poco habitual, su historia da un giro inesperado: serán preservados y, además, se convertirán en símbolo de una nueva zona verde.

El Ayuntamiento modificará puntualmente su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la calificación del solar donde se encuentran los ejemplares. El terreno, de entre 2.000 y 2.200 metros cuadrados, acogerá en los próximos años un conjunto de viviendas con piscina y áreas de juego. En su lugar, unos 500 metros cuadrados pasarán a tener uso público como espacio verde, asegurando así la conservación de los árboles.

Sin catalogación especial

"Queremos darle a esta parcela titularidad pública y así, además de contar con una zona de expansión más grande, salvamos estos dos ejemplares", explica David Aracil, concejal de Urbanismo. Aunque los pinos no tienen una catalogación especial, su proximidad a una zona verde y su valor ambiental han sido razones suficientes para frenar una obra ya proyectada. No fue una decisión fácil: "La obra se ha atrasado ocho meses por esto", reconoce Aracil.

El concejal también recuerda que hace unos meses se tuvo que talar otro pino cercano, afectado por la plaga del tomicus y con una inclinación peligrosa: "Era una zona de tránsito vecinal y paso de autobús. No quedaba otra opción". La operación implicará la expropiación parcial del solar y quedará recogida en la Modificación Puntual n.º 25 del PGOU de Sant Joan, ahora en periodo de exposición pública. Si no se presentan alegaciones, entrará en vigor en tres meses, según explica el responsable de Urbanismo.

El alcalde Santiago Román junto al edil de Urbanismo David Aracil. / ALEX DOMINGUEZ

Para el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, este gesto va más allá de una cuestión técnica. "Hemos conseguido salvar estos dos pinos y sumar 500 metros cuadrados a la zona verde. Clamaba al cielo poder hacer una actuación así", señala. Román también destaca la colaboración del promotor de las viviendas, que ha aceptado el cambio sin poner trabas: "Hemos llegado a un consenso, no nos ha puesto ningún tipo de problema".

En otras circunstancias, los árboles se habrían talado sin contemplaciones. Pero esta vez se ha decidido lo contrario: adaptar el desarrollo urbano al entorno natural, y no al revés. Una lección de urbanismo sostenible -y de sensibilidad política- en una época donde el crecimiento residencial no siempre ha ido de la mano del respeto al paisaje.