Mutxamel ya tiene pregonera de los Moros y Cristianos

Mutxamel ya tiene pregonera para las fiestas de los Moros y Cristianos 2025, que se celebran en septiembre. Este año la elección ha corrido a cargo de la Comisión de Fiestas, que ha designado a la comandante de la Guardia Civil Adriana Tostón.

El pregón con el que se da inicio a los festejos tendrá lugar el 7 de septiembre, a las 0:00 horas, en el balcón del Ayuntamiento, tras cantar la Salve a la Mare de Déu de Loreto en la parroquia El Salvador.

Tostón fue teniente del puesto principal de la Guardia Civil de Sant Joan-Mutxamel, donde empezó su carrera y desde donde se forjaron sus vínculos con Mutxamel. "Desde entonces, Mutxamel ocupa un lugar muy especial en mi corazón, como mi segunda casa", apunta la agente, que siempre ha participado en los desfiles y los actos de las fiestas de Mutxamel.

"Estas fiestas quedarán en mi memoria y en mi corazón entre los días más importantes y emotivos de mi vida" Adriana Tostón — Comandante de la Guardia Civil que pregonará las fiestas

La ahora comandante de la Guardia Civil ha centrado su labor en los últimos años en la cooperación internacional, lo que la ha llevado a recorrer numerosos países. Tostón asegura que en las zonas a las que ha ido, ha compartido "con compañeros de todo el mundo la riqueza de nuestras fiestas, la belleza de la cultura popular y la hospitalidad de la gente de Mutxamel".

Sobre el pregón, Tostón da algunas pistas y compartirá "de una forma más profunda mis sentimientos hacia nuestras Fiestas, lo que significan para mí y el vínculo tan especial que me une a mi querido Mutxamel".

Una vecina más

Además, da las gracias al municipio por hacerla sentir como una mutxamelera más: "Así es como me he sentido desde el primer día, y así será este año como encargada de dar las palabras de inicio a unos días que, sin duda, quedarán en mi memoria y en mi corazón entre los días más importantes y emotivos de mi vida".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel, Francisco Poveda, considera que la elección de Tostón es "un reconocimiento a una mutxamelera de adopción que ha triunfado en su sector y que es de justicia reconocerlo".

Poveda añade que desde que se lo propusieron, "todo han sido palabras de agradecimiento y estoy seguro de que será un gran pregón de inicio de nuestras fiestas".