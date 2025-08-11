Salvan a una niña de 2 años de morir ahogada en una piscina de El Campello

Monumental susto en El Campello. Una pequeña de 2 años ha estado a punto de morir ahogada este lunes en una piscina de una urbanización del municipio, pero los servicios sanitarios han conseguido salvarla.

El suceso se ha producido en la avenida de Orihuela cuando la niña, de nacionalidad francesa, ha sido encontrada por los propios vecinos de la urbanización en la pileta, explican fuentes municipales.

Rápidamente la han sacado y han avisado al 112 y en cuestión de pocos minutos se han presentado tanto una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SUMA) como la Guardia Civil y la Policía Local.

Los sanitarios han practicado a la pequeña las maniobras de reanimación cardiopulmonar y han conseguido salvarla. A continuación, la han trasladado al Hospital de Sant Joan para hacerle pruebas y un seguimiento, según las mismas fuentes.

La Policía Local recomienda a las familias estar muy atentos a los pequeños cuando están en las piscinas, ya que cualquier mínimo descuido como mirar el móvil puede suponer un desenlace fatal.

Además, inciden en que los casos de ahogamiento se suelen producir en familias extranjeras que no están acostumbradas a vivir en viviendas con piscina.

