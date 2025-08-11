La pastelera que pregonará los Moros y Cristianos de Xixona

La artesana y pastelera María Teresa Escoda Lledó será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona 2025, que se celebran del 22 al 25 de agosto.

La lectura del pregón, un acto con el que tradicionalmente se da la bienvenida oficial a las celebraciones más esperadas del verano, tendrá lugar el próximo 15 de agosto, durante el concierto de música festera que ofrecerá la Agrupació Artístico Musical El Trabajo, a las 22:30 horas en el parque del Barranc de la Font.

Nacida en Xixona en 1955, Escoda es una figura ampliamente reconocida por su vinculación con el mundo artesano y con el tejido social y festero del municipio. Hija de panaderos y criada en el seno de una familia trabajadora, ha consagrado su vida a la excelencia en la elaboración de dulces tradicionales. Fundadora de Pastelería Escoda, ha desarrollado una trayectoria profesional ejemplar, apostando siempre por la calidad y la innovación sin perder el arraigo por la tradición.

"María Teresa representa lo mejor de Xixona: la pasión por el trabajo bien hecho, el amor por nuestra cultura y el compromiso con nuestro pueblo", ha destacado la alcaldesa, Isabel López Galera.

Escoda ha vivido las fiestas desde pequeña / INFORMACIÓN

"Su elección como pregonera es un reconocimiento a una vida de esfuerzo, a su trayectoria como mujer emprendedora y artesana, y también a su implicación en nuestras fiestas y en todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo", ha añadido la regidora.

A lo largo de su carrera, Escoda ha sido pionera en la mejora de procesos productivos en el sector del dulce, ha formado equipo con su familia en torno a un negocio artesanal y ha recibido recientemente el reconocimiento como finalista en los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana 2025, en las categorías de Artesanía de la Comunidad Valenciana y Mujer Artesana.

Comparsa

Pero más allá de lo profesional, su vinculación con las fiestas de Moros y Cristianos ha sido siempre constante. Ha desfilado en diferentes filaes a lo largo de los años. Sin embargo, es en la comparsa Piratas-Marinos donde ha vivido sus momentos más entrañables, participando durante muchos años en el Teatro de la Fiesta en el Aire, una representación festiva que ha disfrutado e interpretado con entusiasmo.

Escoda, en un desfile, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Ser la pregonera de estas Fiestas es un privilegio que no olvidaré nunca", ha reconocido Escoda, que también ha explicado que ha vivido estas fiestas "desde pequeña, y con ellas he reído, he compartido y he disfrutado como festera, como vecina y como jijonenca. Poder anunciar ahora el inicio de las fiestas desde el escenario es un privilegio muy especial que guardaré siempre en el corazón".

Con este nombramiento, el Ayuntamiento reconoce tanto su aportación al mundo festero como su papel como referente femenino en el ámbito empresarial y artesano, en un año en el que la figura de la mujer jijonenca vuelve a ocupar el centro del escenario.