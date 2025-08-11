La pastelera que pregonará los Moros y Cristianos de Xixona

María Teresa Escoda, ampliamente reconocida por su vinculación con el mundo artesano y con el tejido social y festero del municipio, dará el discurso el próximo 15 de agosto

María Teresa Escoda

María Teresa Escoda / L. Gil López

L. Gil López

L. Gil López

La artesana y pastelera María Teresa Escoda Lledó será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona 2025, que se celebran del 22 al 25 de agosto.

La lectura del pregón, un acto con el que tradicionalmente se da la bienvenida oficial a las celebraciones más esperadas del verano, tendrá lugar el próximo 15 de agosto, durante el concierto de música festera que ofrecerá la Agrupació Artístico Musical El Trabajo, a las 22:30 horas en el parque del Barranc de la Font.

Nacida en Xixona en 1955, Escoda es una figura ampliamente reconocida por su vinculación con el mundo artesano y con el tejido social y festero del municipio. Hija de panaderos y criada en el seno de una familia trabajadora, ha consagrado su vida a la excelencia en la elaboración de dulces tradicionales. Fundadora de Pastelería Escoda, ha desarrollado una trayectoria profesional ejemplar, apostando siempre por la calidad y la innovación sin perder el arraigo por la tradición.

"Es un reconocimiento a una vida de esfuerzo, a su trayectoria como mujer emprendedora y artesana"

Isabel López Galera

— Alcaldesa de Xixona

"María Teresa representa lo mejor de Xixona: la pasión por el trabajo bien hecho, el amor por nuestra cultura y el compromiso con nuestro pueblo", ha destacado la alcaldesa, Isabel López Galera.

Escoda ha vivido las fiestas desde pequeña

Escoda ha vivido las fiestas desde pequeña / INFORMACIÓN

"Su elección como pregonera es un reconocimiento a una vida de esfuerzo, a su trayectoria como mujer emprendedora y artesana, y también a su implicación en nuestras fiestas y en todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo", ha añadido la regidora.

A lo largo de su carrera, Escoda ha sido pionera en la mejora de procesos productivos en el sector del dulce, ha formado equipo con su familia en torno a un negocio artesanal y ha recibido recientemente el reconocimiento como finalista en los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana 2025, en las categorías de Artesanía de la Comunidad Valenciana y Mujer Artesana.

Comparsa

Pero más allá de lo profesional, su vinculación con las fiestas de Moros y Cristianos ha sido siempre constante. Ha desfilado en diferentes filaes a lo largo de los años. Sin embargo, es en la comparsa Piratas-Marinos donde ha vivido sus momentos más entrañables, participando durante muchos años en el Teatro de la Fiesta en el Aire, una representación festiva que ha disfrutado e interpretado con entusiasmo.

Escoda, en un desfile, en una imagen de archivo

Escoda, en un desfile, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Ser la pregonera de estas Fiestas es un privilegio que no olvidaré nunca", ha reconocido Escoda, que también ha explicado que ha vivido estas fiestas "desde pequeña, y con ellas he reído, he compartido y he disfrutado como festera, como vecina y como jijonenca. Poder anunciar ahora el inicio de las fiestas desde el escenario es un privilegio muy especial que guardaré siempre en el corazón".

Noticias relacionadas y más

Con este nombramiento, el Ayuntamiento reconoce tanto su aportación al mundo festero como su papel como referente femenino en el ámbito empresarial y artesano, en un año en el que la figura de la mujer jijonenca vuelve a ocupar el centro del escenario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents