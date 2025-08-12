Se baja de la moto porque se calentaba el motor, se incendia y se carga el mosaico de una plaza en Sant Joan

Pequeño destrozo en una glorieta de Sant Joan d'Alacant. La avería y el posterior incendio de un ciclomotor ha provocado daños en la plaza de la Constitución.

El incidente se produjo la medianoche del lunes al martes en la esquina de este enclave con la calle Cronista Sánchez Buades, donde el conductor del vehículo, que entraba a Sant Joan procedente de la playa, tuvo que dejarlo abandonado al comprobar que se estaba calentando el motor, explican fuentes municipales.

Calcinado

Minutos después se produjo el incendio, que calcinó completamente el ciclomotor, así como afectó de forma directa al mosaico decorativo que identifica este espacio público de Sant Joan.

Tras la intervención de una brigada de bomberos del parque comarcal de San Vicente, el fuego quedó completamente apagado.

Este martes por la mañana, desde los servicios de limpieza del Ayuntamiento se ha procedido a acondicionar la zona afectada, limpiando, baldeando y retirando los restos de escombros y cenizas quemados.

Seguro

En todo caso, el propietario de vehículo, ya identificado, será quien se haga cargo del arreglo de los desperfectos en la vía pública, a través del seguro de dicho ciclomotor.

Los servicios jurídicos municipales reclamarán la reposición de los desperfectos ocasionados por culpa de este incidente, donde no han producido daños personales, pero sí una evidente afectación de una plaza pública del municipio, recalcan las mismas fuentes.