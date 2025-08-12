El cura de Xixona, erre que erre: las fiestas se quedan otra vez sin la procesión de los patrones

Otro año sin que los santos patrones de Xixona salgan en procesión en las fiestas de los Moros y Cristianos. El cura del municipio, Salvador Valls, sigue en sus trece y no acepta el cambio de fechas que aprobaron los festeros en 2022.

La Federació aprobó ese año en votación pasar el acto religioso en honor a San Bartolomé y San Sebastián del lunes, el último día de los festejos, al jueves previo al inicio de las celebraciones. La modificación del programa no era otra que ampliar los días festivos.

Pero hete aquí que el párroco, que llegó al municipio hace dos años, consideró en 2024 que el traslado de la procesión era "indebido" y argumentó que "durante más de 150 años, su lugar ha sido al final de la Fiesta".

Tras un tenso tira y afloja, finalmente la Federació se vio obligada a cancelar la procesión, con el consiguiente disgusto de fieles y festeros por no poder honrar a sus santos patrones.

"Es una batalla inexistente que hace daño a los festeros" Jonathan Gras — Presidente de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià

Un año después, volvemos a la casilla de salida. El cura se mantiene erre que erre, inalterable, y Xixona se queda sin procesión en este 2025, que se iba a realizar el próximo jueves 21 de agosto.

Será, previsiblemente, la última polémica del cura en el municipio turronero, ya que la Diócesis de Orihuela-Alicante ha decidido su traslado, que se producirá en septiembre.

Traslado

El obispo, Salvador Murgui, realizó el pasado junio diversos nombramientos, entre ellos el del cura Miguel Ángel Schiller Villalta, como nuevo párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Xixona y administrador parroquial de Santa Ana, de La Torre de les Maçanes.

Schiller llega procedente de l'Alfàs del Pi, donde lleva ejerciendo su labor más de catorce años. El Obispado no ha comunicado el nuevo destino de Valls ni ha querido hacer declaraciones a este diario sobre la polémica por la no procesión y si tiene ello algo que ver en que haya sido desplazado.

"Al final por cuatro personas no se hace lo que quieren más de 800 festeros" Marcos Ros — Edil de Fiestas de Xixona

La Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, por su parte, lamenta la posición del cura, que por "cabezonería" impide que se celebre el acto religioso. "Es triste que pase esto, es una batalla inexistente que hace daño a los festeros", recalca el presidente, Jonathan Gras.

El directivo festero, en cualquier caso, no solo señala al cura como responsable de la situación: "Hubo una votación para cambiar el día de la procesión y los que perdieron no lo han aceptado, ahora están en la junta parroquial y mueven los hilos para intentar volver a lo de antes".

Gras indica que a partir de septiembre se pondrán en contacto con el nuevo cura, "a ver si nos escucha y podemos solucionar este problema".

Negociaciones

El concejal de Fiestas, Marcos Ros, por su parte, afirma que se celebró una reunión a finales de mayo a la que asistió el vicario episcopal, al que explicaron la situación y que les trasladó que se podía negociar para intentar alcanzar un acuerdo, "cediendo ambas partes" y que incluyera celebrar el lunes un acto religioso.

Dos semanas después hubo otro encuentro, esta vez con el vicario de Xixona, en el que se pusieron sobre la mesa tres peticiones de los festeros: una, celebrar la procesión el jueves, como marcan los estatutos; en segundo lugar, que la Federació pudiera decorar a los santos con flores; por último, que estuvieran los santos en las dos misas de las fiestas de Moros y Cristianos.

"Estaban cerrados en banda, no había manera de negociar nada y nos emplazaban a septiembre", sostiene Ros. Ante esa postura, no ha quedado más remedio que suspender la procesión.

"Al final por cuatro personas no se hace lo que quieren más de 800 festeros, que son los que salen perdiendo", reprocha Ros. La Concejalía ha programado una actuación el jueves 21 de agosto por la noche, día en que se tenía que celebrar la procesión.