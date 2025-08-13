El proyecto que impulsa San Vicente para familias con menores en situación de riesgo

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha firmado un acuerdo de colaboración con la entidad Nazaret con el que se garantiza el mantenimiento del servicio prestado en el municipio para la atención de familias con menores en situación de riesgo.

El alcalde, Pachi Pascual, acompañado de la concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, y el director general de Nazaret, Higinio Pi, han ratificado el acuerdo que tiene una vigencia de dos años, prorrogables, y una asignación presupuestaria de 66.000 euros.

Torregrosa ha puesto en valor la "estrecha colaboración" entre el Ayuntamiento y Nazaret, mantenida desde hace 21 años, a través del fomento de actividades de interés público, "en este caso en el ámbito de la atención a familias con menores en situación de riesgo" que residan en San Vicente.

La propuesta de cooperación incluye un primer programa dirigido a mujeres gestantes y a familias con menores de 0 a 3 años en situación de riesgo con actividades de carácter sociosanitario y específico para garantizar la atención y cuidado básico.

Actividades de prevención

La segunda línea de actuación, que abarca actividades de carácter educativo-preventivo, está orientada a incidir en los estilos de vida familiar y crear hábitos y actitudes que faciliten el desarrollo personal de todos los miembros de la unidad familiar adecuados a su entorno.

La titular de Derechos Sociales ha reconocido la "importante aportación" de estos dos programas que refuerzan, a nivel preventivo, el resto de las actuaciones desarrolladas por los técnicos municipales de Servicios Sociales.

Los profesionales de Nazaret se centran en acompañar y apoyar a las familias para que desarrollen sus propios recursos y superen dificultades mediante un trabajo conjunto para identificar y abordar sus necesidades.