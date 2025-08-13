Vecinos de El Campello se revuelven contra el presupuesto

El PP de El Campello sacó adelante en julio de manera inicial los presupuestos municipales de 2025, que ascienden a 39 millones de euros, centrados en el refuerzo de los servicios públicos y el mantenimiento de las infraestructuras municipales y con aumento de casi el 10% en la partida de personal.

Los populares se apoyaron en Vox para aprobar el documento más importante del municipio, ya que el resto de formaciones, PSOE, Compromís, Esquerra Unida-Unides Podem, Per El Campello y los dos ediles no adscritos, votaron en contra, con críticas por la falta de diálogo y negociación previa.

Se abrió entonces un periodo de alegaciones previo a la aprobación definitiva de las cuentas. Y es aquí donde entran en acción colectivos vecinales, con una batería de recursos por considerar que "no se garantizan los servicios básicos".

La Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello, entidad que representa a miles de residentes y que está formada por las asociaciones vecinales Playa L'Horta-Muchavista y La Zenia, y la Asociación Vecinal Campellera han presentado las alegaciones dentro del plazo.

Ingresos y gastos

La Gestora señala que el propio informe de Intervención de fecha de junio pone en evidencia el incumplimiento del principio de equilibrio presupuestario, ya que se estima "un exceso de previsión de ingresos de dudosa materialización que financia los incrementos de todos los capítulos de gasto".

"El presupuesto no atiende a las necesidades de los vecinos y no contempla inversiones donde más falta hace" Gestora de Asociaciones de Vecinos

En la misma línea, la Gestora incide en la infracción del principio de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y propone la reducción de la cuantía del gasto de personal en dos millones y medio de euros.

La tercera alegación hace referencia a que los presupuestos no incluyen un informe o anexo de endeudamiento del Ayuntamiento ni sobre procesos judiciales en curso que puedan afectar a las cuentas.

Los vecinos tampoco están de acuerdo con el incremento del 42% de la tasa de alcantarillado, que entienden que es nula de pleno de derecho "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que en el momento de la aprobación de la tasa no se había determinado el coste real o previsible" del servicio o actividad.

Personal eventual

Los gastos en la corporación local y personal eventual, en la asignación a grupos políticos, indemnizaciones a altos cargos, dietas y demás consideran que son "desproporcionados" en la situación "de recesión económica actual".

Por ello, proponen la reducción del personal eventual a dos personas, de las retribuciones de los concejales en un 20% y del resto de gastos hasta un 40%, lo que "permitiría un ahorro que" puede ir destinado a mejorar servicios que necesitan ser reforzados en el municipio con personal y medios".

"Hay una carencia de compromiso social en materia de gastos e inversiones". Asociación Vecinal Campellera

La Gestora rechaza también el presupuesto porque "no atiende a las necesidades de los vecinos y no contempla inversiones donde más falta hace", por lo que plantea la reducción o eliminación de algunas partidas presupuestarias que tacha de superfluas, como la asistencia técnica/asesoría jurídica o para fiestas, para destinar ese dinero "a inversiones reales", como mejora del asfalto, accesibilidad, alcantarillado o alumbrado público del municipio.

Po último, recalcan que en el capítulo de inversiones no se adjunta en el presupuesto municipal un anexo "conforme a las necesidades de los vecinos" con infraestructuras que "urgen para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a pesar de los impuestos confiscatorios que pagamos".

Ponen como ejemplo el plan de aceras y accesibilidad de las calles de la playa, el anteproyecto de la red de pluviales del arenal, el plan de asfalto, la apertura del retén de la Policía Local, la mejora del alumbrado público o la remodelación del paseo marítimo.

Déficit

Por su parte, la Asociación Vecinal Campellera basa sus alegaciones a los presupuestos municipales en el propio informe de Intervención, "que en sí mismo es una enmienda a la totalidad de los presupuestos, pues señalan un déficit" de financiación de 2,6 millones.

Sostienen también que en la documentación expuesta al público en el portal de transparencia faltan varios documentos "que impiden poder presentar alegaciones con rigor" y reprochan la "falta de transparencia y de participación" del PP "al no cumplir lo estipulado" en el Reglamento de Participación Ciudadana.

"Son unos presupuestos oscurantistas en tanto en cuanto enmascaran las cifras económicas de algunas partidas, siendo muy relevante la referente al tratamiento de residuos sólidos", sostiene la Asociación en un comunicado, en el que añaden la "carencia de compromiso social en materia de gastos e inversiones".