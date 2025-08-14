El clamor de vecinos de El Campello: "No a la tala de buganvillas" de un parque

"No a la tala de buganvillas". La Plataforma de Vecinos Río Seco de El Campello defiende la reforma del parque del Tresmall que va a acometer el Ayuntamiento, pero se muestra en contra de que se incluya la retirada de estas plantas y otros ejemplares.

La plataforma engloba a las comunidades de propietarios de Cala Real, Cabo Azul, Cabo Verde, Cabo Mar, Balcones del Mar y Amanecer, que suman unas 700 viviendas y unos 1.600 residentes junto a la desembocadura. Se creó precisamente para todas las reivindicaciones de obras e infraestructuras pendientes en la zona.

Las buganvillas son una de las especies reconocibles en el Tresmall, que sufre un deterioro constante desde hace años y que está pendiente de reforma. A ellas se suman unas gigantescas palmeras, visibles desde varias zonas, y otros árboles.

Vista del parque del Tresmall de El Campello / INFORMACIÓN

La pérgola que hay en el parque está "invadida" precisamente por la buganvilla, especie originaria de los bosques tropicales de América del sur.

El colectivo vecinal explica que lleva tres años detrás del equipo de gobierno para que les enseñe el proyecto técnico de transformación del Tresmall, pero no han tenido suerte. "Hemos acudido incluso al Síndic, pero no hay manera", lamenta la plataforma.

Estado de la pérgola del parque / INFORMACIÓN

Esta misma semana han dado un paso más y han presentado por registro de entrada un escrito en el que solicitan una copia del plan y que el Ayuntamiento "cumpla el compromiso" adquirido y tenga en cuenta sus reivindicaciones.

Conservación

Sus peticiones no son otras que se garantice su derecho a la participación y se puedan realizar modificaciones en el proyecto. "Solo queremos que el parque esté bien conservado y debidamente atendido", explican.

La Plataforma de Vecinos Río Seco de El Campello recuerda que el alcalde, Juanjo Berenguer, visitó la zona poco antes de las pasadas elecciones municipales y les trasladó que había un proyecto "para recuperar el parque y restaurar la vegetación".

Choque

Es ahí donde se produce el choque, los vecinos temen que las buganvillas y resto de especies desaparezcan. "Es una de las zonas más preciosas del municipio, no las pueden quitar", afirman.

Por ello, han convocado para este mismo sábado una concentración espontánea a las 12 de la mañana con el lema "Salvemos el parque más bello de Muchavista".

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el concejal de Infraestructuras, Cristian Palomares, explicó al representante vecinal que el proyecto lo han redactado técnicos conocedores y le emplazó a que volviera la responsable de vacaciones para explicárselo personalmente.

El residente respondió "que no esperaba, que lo necesitaba de inmediato", según fuentes municipales. Otros vecinos con los que ha hablado el concejal están "encantados" con el proyecto, "que no es definitivo y antes de arrancar los trabajos se escuchará a todos, aunque el criterio de una persona no se puede imponer al resto".