Entra a robar en una casa de El Campello, huye en el TRAM y le detienen tras una persecución por las calas
Un hombre es sorprendido por los propietarios en el interior de una vivienda y acaba arrestado por la Policía Local y Guardia Civil
Una intervención de película en El Campello. Policía Local y Guardia Civil han detenido a un hombre que presuntamente entró a robar en una vivienda y huyó tras ser descubierto por los dueños. En su escapada, no dudó en meterse en el TRAM y después por las calas del municipio, pero fue arrestado en una de ellas.
Las víctimas del robo sorprendieron este miércoles en el interior de su domicilio en la calle Ginebra, en la zona norte, a un individuo de unos 30 años, con barba, vestido con camiseta negra con bandas rojas en la manga, pantalones negros con bandas blancas y provisto de bandolera.
Con esta descripción aportada, Policía Local y Guardia Civil consiguieron identificar, localizar y detener al hombre, que accedió a la vivienda para robar y de la que salió huyendo sin que pudiera ser retenido por los denunciantes, explican fuentes municipales.
En el tranvía
Inicialmente, los agentes realizaron una ronda por los alrededores, pero su intuición llevó a una patrulla a circular en paralelo a una unidad del TRAM, donde observaron que en el interior viajaba un varón cuyas características coincidían plenamente con las descritas por los denunciantes.
Fue entonces cuando comenzó un seguimiento del convoy hasta la parada de la calle Cocentaina, donde los agentes abordaron el transporte. El sospechoso, sin embargo, se había bajado en la parada anterior (Amerador).
En esa zona, en una playa próxima, fue localizado el individuo, que se había quitado la camiseta, y comenzó la persecución a pie hasta la cala de Cavíplaya, donde fue detenido, según las mismas fuentes.
Para entonces ya se había incorporado al operativo una patrulla de la Guardia Civil, y una vez más, la colaboración entre ambos cuerpos de seguridad fue determinante para detener al hombre, que portaba una bolsa con diversos efectos, incluida una tarjeta de transporte público a nombre de una mujer con DNI español. Ya está a disposición del juez.
