¿Qué va a hacer San Vicente en los bajos del edificio consistorial?

Son 400 metros cuadrados diáfanos en la planta baja del edificio consistorial de San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento impulsa ahora un proyecto para la mejora de este espacio municipal, así como del Centro de Pensionistas de calle Cervantes y la nave de Fiestas.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, tras la aprobación en la junta local, ha celebrado que se estén dando "los primeros pasos" para elaborar tres proyectos destinados "a poner en valor y optimizar el uso de las dependencias públicas con el objetivo de que tengan las condiciones óptimas para acoger servicios y actividades dirigidos a los ciudadanos".

El área de Arquitectura ha impulsado, en primer lugar, la aprobación de un contrato que cuenta con un presupuesto de cerca de 12.000 euros para redactar el proyecto de adecuación de los locales de planta baja del Ayuntamiento, con la finalidad de darles un uso polivalente y flexible que dé respuesta a las necesidades cambiantes de concejalías y de la ciudadanía.

Pascual ha detallado que se pretende poner en servicio por primera vez este espacio diáfano amplio y situado en el corazón de la ciudad, con acceso desde la plaza de la Comunidad Valenciana, "que ha estado infrautilizado desde que se inauguró el actual Consistorio".

Talleres y cursos

En el proyecto se contemplará un amplio abanico de posibilidades para distribuir entre los 400 metros cuadrados disponibles, entre ellas, alojar oficinas de la concejalía del Mayor y espacios preparados para talleres y cursos formativos, actividades y exposiciones culturales, actos institucionales, campañas municipales, atención al público, zonas de estudio, conferencias y jornadas de participación o programas para mayores.

La propuesta técnica, que se redactará en un periodo de tres meses, definirá si, con la altura disponible, se genera una entreplanta en una parte de la superficie para ampliar el espacio.

La segunda de las actuaciones aprobadas por el equipo de gobierno es la redacción de una memoria valorada para la adecuación la planta baja del Centro de Pensionistas y Jubilados, situado en la calle Juan Ramón Jiménez esquina con la calle Cervantes.

En esta superficie de 253 metros cuadrados se pretende que la concejalía del Mayor disponga de espacios para atención al público, labores administrativas, almacenaje y archivo de documentación. El adjudicatario dispone de un presupuesto de 8.000 euros y un plazo de tres meses para desarrollar el diseño.

Plazo y presupuesto

También desde Arquitectura se ha trasladado a la Junta de Gobierno el inicio del proceso de licitación para la redacción del proyecto de remodelación de la Nave de Fiestas, con un presupuesto 60.000 euros y un plazo de seis meses.

Estas dependencias se dedicarán a atender la necesidad de la concejalía de Fiestas de organizar, depositar y salvaguardar, en condiciones adecuadas, elementos de grandes dimensiones como carrozas, tronos de Semana Santa, el castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos o ninots indultats.