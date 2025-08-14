Sanidad remodela las Urgencias del centro de salud de Mutxamel

La Conselleria de Sanidad ha realizado obras de rehabilitación del Punto de Atención Continuada (PAC) Sant Joan-Mutxamel, ubicado en el centro de salud de Mutxamel. Con la reforma se han mejorado las condiciones de atención a la ciudadanía y el entorno de trabajo de los profesionales.

La reforma ha mejorado las instalaciones asistenciales del PAC, tanto en las consultas médicas y de enfermería como en la sala de urgencias.

Asimismo, se ha rehabilitado la zona de descanso de los profesionales que realizan las guardias de atención continuada, con espacios más funcionales.

Además, se ha procedido a cambiar el sistema de iluminación por otro más eficiente energéticamente con luminarias led en todo el Punto de Atención Continuada.

En el recién remodelado PAC prestan asistencia sanitaria tanto profesionales del centro de salud de Sant Joan d'Alacant como del de Mutxamel. En total atienden las urgencias en Mutxamel dos médicos, dos enfermeras y un celador por turno.

Los Puntos de Atención Continuada constituyen un recurso clave dentro de la estructura de los servicios de Atención Primaria, ya que sus profesionales garantizan la asistencia sanitaria fuera del horario habitual de los centros de salud los 365 días del año sin que sea necesario que los pacientes se desplacen al hospital.

Cuatro puntos

En los cuatro Puntos de Atención Continuada del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant -Mutxamel Sant Joan, Campello, Xixona y Cabo Huertas-, se realizaron 120.000 atenciones sanitarias en 2024, de las que dos tercios correspondieron a consultas de los facultativos de Atención Primaria y el tercio restante a las realizadas por el personal de enfermería

El desglose de estos datos de urgencias extrahospitalarias en el departamento constata que en los PAC de Mutxamel-Sant Joan se prestaron más de 35.000 asistencias, en El Campello más de 38.000, en Xixona más de 11.000 y en Cabo Huertas más de 35.000.

La atención urgente se presta a partir de las 15 horas y hasta las 8 de la mañana de lunes a sábado y las 24 horas los domingos y festivos. Cabe recordar que las personas usuarias de los cuatro centros de salud del departamento ubicados en la ciudad de Alicante, -Gerona, Santa Faz-Ayuntamiento, Hospital Provincial-Pla y Juan XXIII-, reciben atención urgente, también en ese mismo horario, en el PAS de la calle Aaiún.