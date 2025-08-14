Xixona remodela el corazón de la vida cultural del municipio
El Ayuntamiento destina más de 58.000 euros al Cine de Dalt para renovar el suelo de madera, ampliar el escenario y modernizar la iluminación y el sonido
El Ayuntamiento de Xixona está llevando a cabo una importante intervención para mejorar y poner en valor el Cine de Dalt, un edificio municipal que, desde su adquisición en 2020, se ha consolidado como epicentro de las actividades culturales del municipio.
"La mejora del Cine de Dalt es una prioridad para este equipo de gobierno porque es el corazón de la vida cultural de Xixona y un patrimonio muy importante que debemos conservar y hacer crecer", ha explicado la concejala de Cultura, Ainhoa López, quien ha detallado que el presupuesto total destinado a estas mejoras asciende a 58.600 euros.
En esta misma línea, López ha añadido que las actuaciones que se están realizando no solo ponen en valor el edificio, sino que "repercuten directamente en la calidad de los eventos que acoge, ofreciendo a los artistas y al público mejores condiciones para disfrutar de la cultura" en la localidad.
Zona de butacas
Las obras ejecutadas en los últimos meses incluyen el arreglo de humedades y el pintado de los camerinos, con una inversión de 5.000 euros, así como la reparación de grietas y el pintado de las escaleras del hall y de la zona de butacas de la planta superior, con un coste de 3.900 euros.
También se ha destinado un presupuesto de 2.000 euros al pulido de las baldosas de la zona de entrada, evitando así levantamientos que pudieran provocar tropiezos, y otros 12.700 euros al arreglo integral del suelo de madera de pino virgen del patio de butacas, que ha consistido en su pulido para recuperar su estado original y la posterior aplicación de barniz.
Durante los próximos meses, el Ayuntamiento completará las actuaciones previstas para este año, que incluyen la instalación de un nuevo avance de escenario, con un presupuesto de 15.000 euros, y la mejora de la iluminación y del sonido, con una inversión de 20.000 euros.
