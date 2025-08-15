¡¡Agua va en La Torre de les Maçanes!!
El pequeño municipio celebra su tradicional banyà, con unos 10.000 litros de caudal potable utilizados en la fiesta
En un día muy soleado, con el termómetro rozando los 35 grados y en plena ola de calor, La Torre de les Maçanes ha celebrado por todo lo alto su tradicional banyà.
Cuatro cubas de 10.000 litros de agua potable que se cargan de los acuíferos propios municipales han sido el instrumento principal de esta refrescante batalla, en la que los participantes se lanzan cubos de agua, pero también hacen uso de pistolas y demás utensilios.
La diversión y las risas han acompañado la banyà, que cuenta con los disfraces de todo tipo como otra de las grandes atracciones del evento, que ha reunido a cientos y cientos de personas del pequeño municipio y de otras localidades de la comarca.
La jornada ha empezado a primera hora con el pasacalles, seguido del almuerzo festero y la misa en honor a la Mare de Déu dels Fadrins. La programación se cierra con la procesión a la santa y la cena festera y durante todo el fin de semana hay diversas actividades.
Suscríbete para seguir leyendo
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Detenida una pareja en Alicante por dejar solos en casa a sus hijos de uno, tres y seis años
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones
- Infernal fin de semana en la provincia: 39 grados en Alicante, 41 en Elche y 42 en Orihuela
- Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos