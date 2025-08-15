¡¡Agua va en La Torre de les Maçanes!!

En un día muy soleado, con el termómetro rozando los 35 grados y en plena ola de calor, La Torre de les Maçanes ha celebrado por todo lo alto su tradicional banyà.

Cuatro cubas de 10.000 litros de agua potable que se cargan de los acuíferos propios municipales han sido el instrumento principal de esta refrescante batalla, en la que los participantes se lanzan cubos de agua, pero también hacen uso de pistolas y demás utensilios.

Agua para todos en la tradicional banyà de La Torre de les Maçanes / Juani Ruz

La diversión y las risas han acompañado la banyà, que cuenta con los disfraces de todo tipo como otra de las grandes atracciones del evento, que ha reunido a cientos y cientos de personas del pequeño municipio y de otras localidades de la comarca.

La jornada ha empezado a primera hora con el pasacalles, seguido del almuerzo festero y la misa en honor a la Mare de Déu dels Fadrins. La programación se cierra con la procesión a la santa y la cena festera y durante todo el fin de semana hay diversas actividades.