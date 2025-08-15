Un muro contra los desprendimientos en Mutxamel

El Ayuntamiento de Mutxamel va a destinar casi 550.000 euros a la construcción de un muro de contención en el talud en desmonte en la urbanización Las Terrazas de Bonalba, una zona que sufre problemas de desprendimientos desde hace años.

El equipo de gobierno del PP ha adjudicado las obras a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos SA, una de las tres mercantiles que presentaron oferta para acometer los trabajos, que tendrán una duración de cuatro meses.

El talud pertenece en su mayor parte a una parcela de titularidad municipal, por lo que es responsabilidad del Ayuntamiento la reparación de los daños que se vienen produciendo como consecuencia de la caída de piedras y tierra del mencionado talud.

Los trabajos de demolición, los más molestos para los vecinos, se prevé que comiencen en las primeras semanas de septiembre

El proyecto constructivo se dividió en 2018 en dos fases, la primera de las cuales se acometió en 2020 y la segunda se adjudicó un año después, en 2021, pero la empresa adjudicataria entró en situación concursal y abandonó la ejecución de los trabajos.

El Ayuntamiento rescindió finalmente el contrato en 2023 y licitó la redacción de un proyecto que recogiera las obras pendientes.

Lluvia

El material del talud, según consta en la memoria del plan, está compuesto básicamente por margas con incrustaciones de rocas calizas, una configuración que provoca que, con el proceso de lluvia y en función de su intensidad, se diluyan las margas, precipitándose hacia el pie del talud.

Al encontrarse en algunos casos los bolos de roca, sueltos, sin formar parte de un macizo más grande que permanezca arropado por las margas, el anterior proceso de disolución y arrastre de estas puede generar la caída de los bolos.

La solución proyectada consiste en la modificación y saneo del talud actual, excavando el talud para conseguir una plataforma desde la que se ejecuta un muro de contención, de altura variable entre los 4 y 11 metros, que se apoya sobre relleno del propio material de la excavación, el cual ha sido triturado y cribado.

Murete que se plantea en la urbanización de Mutxamel afectada / INFORMACIÓN

Los trabajos que quedan pendientes son, por un lado, una parte del desmonte, rellenos, tubos, la conexión con los sistemas de recogidas de aguas pluviales y el desvío y reposición de una tubería de impulsión al depósito de agua municipal.

Tuberías

A ello se une la colocación de una malla de protección en el talud y una zona verde que incluye la colocación de una pletina para delimitar la zona de plantaciones de la calzada, y plantación de pinos, según consta en el documento incluido en la Plataforma de Contratación del Estado.

Además, en la primera fase se produjeron una serie de daños en la urbanización que se van a reparar, como en el lienzo de buzones comunitarios, en la puerta de acceso a la urbanización, fisuras en algunas viviendas y el deterioro en muretes, pavimento de calzada y barandilla de escaleras de acceso al bloque de viviendas.

Molestias

El concejal de Urbanismo, Vicente Gomis, reconoce que el proceso de contratación ha sido "arduo" hasta llegar de nuevo a la adjudicación de la obra. El contrato se firmó finalmente la última semana de julio, si bien el plazo legal con el que cuenta la mercantil para suscribir el acta de replanteo e inicio de obra es de un mes.

El Ayuntamiento tuvo una reunión hace unos días con la constructora y la dirección facultativa de la obra, en la que se estableció la hoja de ruta. "Se concretó la planificación de los trabajos en una primera fase inicial más de preparación de obra, pedidos de materiales, etcétera, intentando que las actuaciones de demolición, las más molestas para los vecinos, comiencen ya en las primeras semanas de septiembre", explica Gomis.