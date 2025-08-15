Hechizo a la luz de las velas en Sant Joan

Caminar por las calles de la ciudad con la única iluminación de las velas. Las luces se han apagado y queda solo la tenue luz de los cirios. Una sensación singular, un ambiente mágico.

Es lo que ha ocurrido en Sant Joan d'Alacant, que ha celebrado este viernes "La noche en vela", una velada cultural en la que el centro urbano se enciende con unos 20.000 cirios, colocados en fila, en el suelo o en las fachadas de las casas bajas.

Este año se ha batido el récord de colaboración, con más de cien personas de entidades festeras, culturales y asociativas del municipio que han acompañado en el montaje, una actuación que ha agradecido el concejal de Cultura, David Aracil.

"No es sencillo, en una mañana todo el montaje y en una hora por la tarde el encendido a la vez, para que esas 20.000 velas luzcan y den la imagen que queremos", explica el edil, que ha contado con el apoyo también del resto del equipo de gobierno del PP al completo.

"Ofrecemos una visión de Sant Joan diferente, a la luz de las velas, y quienes vienen conocen también nuestra hostelería" David Aracil — Concejal de Cultura

Desde las 20:30 horas, el centro histórico empezó a sumergirse en la oscuridad y las farolas dieron paso a las velas. Poco a poco, vecinos y visitantes se dejaron envolver por el encanto y la belleza de unas calles que se ven con otros ojos.

"La noche en vela" ilumina Sant Joan / Pilar Cortés

Fidelizar

El concejal ha destacado el gran ambiente en el municipio: "Estamos contentos doblemente porque ofrecemos una visión de Sant Joan diferente, a la luz de las velas, y quienes vienen conocen también nuestra hostelería, con lo cual si quedan satisfechos volverán y fidelizaremos al público".

En su tercera edición, el Ayuntamiento ha ampliado el número de calles, de modo que ha habido más espacio para caminar y disfrutar de las actividades de música, danza o arte programadas.

"Vinimos el año pasado y hemos repetido, nos encanta, da una sensación de paz, de tranquilidad, es muy agradable, aunque hay mucha más gente", explica Verónica Monerris, vecina de Xixona.

Música o danza

Al cierre de esta edición, escenarios al aire libre acogían actuaciones como las de Inma Serrano, Albaladre, Quimera de A3 Danza o el pianista David Gómez

También se ha ampliado la oferta de establecimientos de hostelería que colaboran en el evento, unos sesenta restaurantes, heladerías y pubs que no han dado abasto ante el aluvión de clientes.

Los hay que han aprovechado que el calor no golpea tan fuerte como durante el día y se puede "respirar" mejor para disfrutar del evento. "El ambiente está genial", afirma Carlos García, de Mutxamel.

El Ayuntamiento, asimismo, habilitó aparcamientos extraordinarios para atender la llegada de vehículos de poblaciones vecinas desde todas las posibles entradas a Sant Joan, ubicados en el mismo centro urbano o a una distancia cercana a pie.