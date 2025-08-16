El arte de tejer redes de pesca cautiva a los más pequeños en El Campello

Dar visibilidad y difundir al arte de hacer redes de pesca. Es el objetivo de la Associació Xarciera Motle i Malleta, creada en 2023 en La Vila Joiosa, municipio con una histórica tradición pesquera.

Tres de sus miembros son Carmen Parra y Cristina y Eva Marco, tres mujeres que viven en El Campello, pero que se desplazan a la localidad vecina todos los lunes para participar en actividades relacionadas con esta arraigada tradición.

Entre las acciones que llevan a cabo para mantener este acervo cultural, han participado en un taller de punto de red en la Fireta de Sant Jaume de El Campello, que se ha celebrado a finales de julio. Allí han enseñado a los más pequeños cómo se hacía este viejo oficio, llenar la aguja y hacer el punto. Son menores con edades de entre 6 y 10 años, que han quedado cautivados por este arte. "Que unos niños se interesen por esto nos llena de alegría, es una satisfacción enorme", explican.

"Estaban enganchados y querían continuar el trabajo en sus casas" Carmen Parra — Associació Xarciera Motle i Malleta

De hecho, cuentan que no querían marcharse, estaban "enganchados" y querían continuar el trabajo en sus casas, así que les regalaron agujas e hilo para que siguieran allí. "Nos sorprendió positivamente, que en un sitio en el que está todo el mundo cantando y bailando y viendo un espectáculo los niños se interesen por hacer algo que es antiguo y manual, no como ahora que ahora está todo mecanizado".

Una niña participa en el taller / INFORMACIÓN

En la Fireta coincidieron con turistas procedentes de otras comunidades autónomas que también eran rederas y se interesaron para hacer un encuentro a nivel estatal. Así, van a plantear a los compañeros y a la junta directiva de la asociación participar en esa cita.

Y no solo eso, ya que también había extranjeras, del litoral mediterráneo, que les contaron que a nivel europeo también se va a realizar un evento "y también queremos participar", cuentan ilusionadas. "Esto es cultura. Nos llena la cultura, el conocimiento y la tradición", destacan.

Contactos

Su colaboración con El Campello no queda aquí, la Plataforma Violeta las invitó porque quería hacer un homenaje el Día de la Mujer Trabajadora a la mujer redera. A raíz de ese evento, se difundió y se contactó con muchas mujeres que durante muchos años en el municipio se han dedicado a todo esto. "Con lo cual, tenemos muchas vivencias, hemos recuperado la tradición oral y aún tenemos vivencias que son testigos de todo ese trabajo que realizaron las mujeres".

Carmen Parra, Cristina y Eva Marco, en la Fireta / INFORMACIÓN

Y es que las tres recuerdan que las mujeres eran un puntal en la economía porque los hombres se marchaban a la mar y durante cinco o seis meses no aparecían por casa. "Y ellas se quedaban a cargo de todo, tanto de la responsabilidad de la familia, como de los abuelos, de educar a los hijos, sacar adelante la casa, y de los encargos de los armadores", rememoran.

Ahora están de vacaciones, pero cuentan los días para retomar las actividades en la asociación, ya que para ellas es un arte que no se puede perder.