El Campello prohíbe el uso de pólvora en las fiestas de las urbanizaciones por el aviso rojo de calor

En El Campello, localidad donde este fin de semana se celebran 24 fiestas de urbanizaciones, el Ayuntamiento prohíbe el uso de todo tipo de material pirotécnico por la alerta roja por altas temperaturas, y restringe la barbacoas al interior de las urbanizaciones.

Ante la alerta roja por altas temperaturas decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana en el litoral sur de la provincia de Alicante, el Ayuntamiento ha decidido la prohibición tajante del uso de todo tipo de material pirotécnico, incluyendo petardos, cañitas voladoras y las conocidas como "cajas chinas".

Decisión de seguridad

La decisión se ha acordado tras analizar la situación el alcalde, Juanjo Berenguer, con el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, el técnico municipal de seguridad y mandos de la Policía Local, preocupados todos por coincidir la alerta con la celebración de las populares fiestas en las urbanizaciones.

La Policía Local campellera está contactando en estos momentos con todas las urbanizaciones que han pedido autorización para celebrar estos festejos populares para trasladarles las medidas. Las prohibiciones se mantendrán vigentes hasta que se levante la alerta, y las autoridades piden a la población que extreme las precauciones y se proteja ante la elevadas temperaturas.

Eventos cancelados

Igualmente, el Consistorio cancelará la celebración del memorial de fútbol “Adrián Soler”, previsto para este sábado en el polideportivo El Vincle para recaudar fondos con los que investigar sobre el cáncer de páncreas y para recordar al joven jugador.

Tanto el Club Deportivo El Campello como la Concejalía de Deportes entienden que los dos partidos previstos a partir de las 18:30 horas ponían en situación de serio peligro tanto para jugadores como espectadores. Directiva y concejal celebrarán el lunes una reunión para decidir una nueva fecha para disputar el memorial.