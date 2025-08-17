25 años del «este parque es una ruina» a referente lúdico y cultural de Mutxamel

Veinticinco años han pasado desde la inauguración del parque público El Canyar de les Portelles de Mutxamel. Un espacio lúdico- cultural, rodeado de una agradable vegetación, del que los vecinos y vecinas se sienten orgullosos de poderlo ofertar y disfrutar. Pero no siempre ha sido así, ya que durante su gestación y desarrollo surgieron una serie problemas que se pudieron solucionar con dificultad y con una inversión mayor de la prevista.

El Ayuntamiento anunció el 19 de diciembre de 1994 la adquisición de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados de superficie en la partida de Morteretes, conocida popularmente como el Canyar, donde se ubicaría el primer gran parque público de la localidad. Estos terrenos estaban clasificados entonces en las vigentes normas subsidiarias como no urbanizables, lo que facilitó su adquisición a 1.600 pesetas el metro cuadrado.

Para poder llevar a cabo esta obra fue necesaria una modificación de las normas subsidiarias. La corporación municipal aprobó este acuerdo, así como solicitar un préstamo de 35 millones de pesetas al Banco de Crédito Local, destinado a financiar los terrenos.

La valoración de 1.600 pesetas el metro cuadrado, suponía una inversión total de 32 millones, más los gastos de tramitación. El acuerdo se adoptó por unanimidad de los grupos políticos, aunque previamente la representante de EU hizo constar que, a pesar de su voto a favor, mantenía en nombre de su grupo la posición que habían venido sosteniendo al respecto.

En ella, consideraban preferente la confección de un plan general de ordenación urbana y un mayor debate respecto al parque municipal, ya que con arreglar el parque ya existente hubiese sido suficiente.

El alcalde Fernando Ripoll agradeció el voto favorable y le respondió que ese estudio más profundo sobre parques públicos como parte de planeamiento municipal sería objeto de debate en su día, como ya pidió el PP, y que si se había pensado en esa ubicación previa era fundamentalmente por la facilidad que suponía la obtención del terreno.

El parque, inaugurado el 5 de agosto del año 2000 por el presidente de la diputación provincial, Julio de España, y por la alcaldesa Asunción Llorens, supuso una inversión de algo más de 163 millones de pesetas.

Lejos de convertirse en un punto de encuentro y enclave de esparcimiento para los ciudadanos, el parque se caía a trozos apenas un año después. La cascada principal del recinto se estropeó al mes de su inauguración, las piedras que conformaban sus senderos corrían el riesgo de descomposición, el cuadro eléctrico de la bomba que hacía circular el agua estaba averiado, las barandillas de madera presentaban un galopante deterioro y las columnas de farolas debían de ser reparadas de inmediato, en la mayoría de los casos como consecuencia de la falta de compactación de sus tierras que hacían también peligrar el edificio de los vestuarios.

Tubería rota por el mal asiento del terreno, en una imagen de 2001 / Vicente Ferrándiz

El parque, que costó 46 millones más de lo previsto inicialmente, fue el orgullo de Mutxamel durante un breve lapso de tiempo. El lamentable estado de las instalaciones obligó a realizar una rápida intervención, aunque entre la empresa que ejecuto los trabajos y el ayuntamiento no llegaban a un acuerdo. El consistorio pretendía hacer cumplir las condiciones estipuladas en las garantías de las obras y la mercantil alegaba que se había limitado a cumplir las indicaciones de los técnicos, externos al ayuntamiento.

En esos momentos la corporación municipal había prestado conformidad al expediente de subsanación de deficiencias advertida en el período de garantía posterior a la ejecución de los trabajos de construcción del parque el Canyar de les Portelles.

Así mismo, mantuvo la suspensión del período de garantía, en tanto se procediese por la empresa constructora a subsanar las deficiencias, quedando a cargo de los servicios técnicos municipales la comprobación de la correcta ejecución de la reparación. También se encargarían de evaluar los costes de las reparaciones por deficiencias en las obras no imputables a la mercantil.

Una de las deficiencias más importantes detectadas fue la fuga de agua que se estaba produciendo en la zona de la cascada principal, que no funcionaba desde el 9 de septiembre del 2000, prácticamente un mes después de la inauguración del parque, cuando Lluis Llach ofreció un concierto allí. Según los técnicos municipales, esta incidencia se debía a la rotura de la tubería provocada por el asiento del terreno al no haber compactado las tierras que formaban la montaña, quedando a la vista el fallo.

Terreno

La empresa declinó la responsabilidad de esa mala ejecución, alegando que no se hicieron en su día, por indicación de la dirección facultativa externa al ayuntamiento, que les dijo que después se debía de proceder a la plantación y ajardinado de ese lugar y el terreno debía de estar esponjoso para ello.

También se vio afectado por esta deficiencia el edificio destinado a vestuario de los artistas. Igualmente, se detectaron anomalías en las piedras colocadas a los bordes de los caminos y en la formación de montañas. Los técnicos municipales presagiaban una lenta descomposición del material. La mercantil alegaba que ese material procedía de la selección técnica, decidiendo ellos las que eran las más idóneas, comprometiéndose a realizar las gestiones oportunas con los representantes de la cantera para averiguar las causas de tal deterioro y las posibles reparaciones.

Las obras del parque costaron al final un 26% más de lo presupuestado. Los motivos de esta subida que adujeron los técnicos fueron dos. Los errores en las mediciones que en la certificación del mes de septiembre suponían un incremento de 8,8 millones de pesetas, así como la incorporación al proyecto de otras unidades.

Otra de las anomalías que se dio a lo largo de la construcción del parque fue que el equipo técnico que redactó el proyecto, externo al municipio, dimitió de la dirección de obra, según un informe técnico, por la deficiente actuación del arquitecto en la ejecución del proyecto. Con tal motivo se tuvieron que hacer cargo los arquitectos municipales.

Cascada

La corporación municipal tuvo que aprobar una modificación de crédito de seis millones de pesetas para hacer frente a la reparación de la cascada y el lago, unas obras que empezaron después de ese verano. La empresa constructora no se hizo responsable del coste por ser el fallo debido al error de la dirección de la obra.

El concejal de Obras y Servicios, Juan Martínez, lamentaba entonces que se hubiese tardado 17 meses en ver quién era el culpable de esa barbaridad, para ser finalmente el municipio el que tuvo que pagar, «una mala dirección de obra externa, ya que la constructora declinó la responsabilidad de esa mala ejecución por ser indicación del técnico».

Las deficiencias en el edificio destinado al vestuario también quedaron subsanadas. «Este parque es una ruina desde el principio y lo sigue siendo», manifestaba el concejal el día de la puesta en funcionamiento de la cascada, para destacar que una parte importante del trabajo aún no había concluido.

Veinticinco años después, todas las trabas y problemas parecen olvidadas y el parque es motivo de orgullo de los mutxameleros.