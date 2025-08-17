Los bomberos controlan un incendio en un barranco de Torre de les Maçanes

Un incendio declarado este domingo a las 07:42 horas en una zona de vegetación y broza cercana a un barranco en la CV-780, a la altura del kilómetro 12 en Torremanzanas, fue controlado a las 09:36 horas por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, evitando su propagación.

La rápida llegada de las dotaciones terrestres y la incorporación de un medio aéreo con descargas directas resultaron decisivas para frenar el avance de las llamas, que a pesar de producirse en una zona de riesgo, tuvieron evolución favorable desde las primeras actuaciones, según informaron fuentes del cuerpo de bomberos.

En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ), una bomba pesada (BRP), una bomba nodriza ligera (BNL) y un medio aéreo, con un equipo integrado por un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de La Montaña. No se registraron heridos durante la actuación.

Jornada de riesgo

Las autoridades recuerdan que los índices de ignición son muy altos y el riesgo de incendios forestales es extremo. En esta jornada los servicios forestales de la Generalitat mantienen un nivel extremo de riesgo de incendios en todo el territorio