Los bomberos controlan un incendio en un barranco de Torre de les Maçanes

La rápida intervención del Consorcio Provincial, con descargas desde un medio aéreo, acaba con el conato en las primeras horas de este domingo

José Gómez

Un incendio declarado este domingo a las 07:42 horas en una zona de vegetación y broza cercana a un barranco en la CV-780, a la altura del kilómetro 12 en Torremanzanas, fue controlado a las 09:36 horas por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, evitando su propagación.

La rápida llegada de las dotaciones terrestres y la incorporación de un medio aéreo con descargas directas resultaron decisivas para frenar el avance de las llamas, que a pesar de producirse en una zona de riesgo, tuvieron evolución favorable desde las primeras actuaciones, según informaron fuentes del cuerpo de bomberos.

En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ), una bomba pesada (BRP), una bomba nodriza ligera (BNL) y un medio aéreo, con un equipo integrado por un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de La Montaña. No se registraron heridos durante la actuación.

Jornada de riesgo

Las autoridades recuerdan que los índices de ignición son muy altos y el riesgo de incendios forestales es extremo. En esta jornada los servicios forestales de la Generalitat mantienen un nivel extremo de riesgo de incendios en todo el territorio

