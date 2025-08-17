El primer premio de la Lotería ilusiona en Sant Joan d'Alacant
Este pellizco de suerte concede a cada ganador 60.000 euros al décimo
La Lotería Nacional vuelve a dejar un regalo veraniego en la provincia de Alicante. En esta ocasión, Sant Joan d'Alacant ha tenido la suerte de ser el receptor de esta gran sorpresa. La administración agraciada ha sido la situada en el centro comercial Carrefour de la carretera de Valencia, 89.
Este premio ha recaído en el número 05958 cuyo reintegro es 4-8-9. Cada número ganador está valorado en 60.000 euros.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
