El Campello celebra su segundo torneo internacional de ajedrez

Los días 18, 19 y 20 de agosto se celebra el II Torneo Internacional El Campello de ajedrez, una competición donde 80 participantes de todas las edades librarán partidas para hacerse con el primer puesto y un premio de 300 euros. El evento tendrá lugar en la Sala Enric Valor de la Casa de Cultura, en Plaza de la Constitución 4, con dos partidas por día: la primera a las 17:00 h y la segunda a las 19:00 h. El torneo está organizado por el Club de Ajedrez Torre de Rejas y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes de El Campello.

Bases del torneo

El torneo se disputará en un total de seis rondas por sistema suizo y será válido para elo de FIDE rápido. El reglamento establece que las partidas serán de 45 minutos más 10 segundos por jugada. En el caso de que una partida se alargue excesivamente y supere la hora prevista para el inicio de la siguiente, el árbitro podrá emparejar con el resultado provisional de tablas, para que los demás participantes puedan librar sus partidas. Las partidas de los jugadores que todavía estén jugando la ronda anterior quedarán aplazadas; una vez finalicen su partida de la ronda anterior, los jugadores se unirán a la nueva ronda. Todas las decisiones del árbitro serán inapelables.

Cada partida tendrá un máximo de 30 minutos de retraso permitidos en todas las rondas, a partir de los cuales la victoria se concederá al contrincante presente.

El único requisito para participar en la competición es estar federados, contar con una licencia en vigor y realizar una aportación económica de 30 euros, con cinco euros de descuento para quienes participaron en la anterior edición o quienes pertenezcan a los siguientes clubes locales de ajedrez: El Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Talaia Altea. En el torneo están inscritos jugadores de todas las edades: desde Laureano Ruiz, de 7 años, hasta Ángel Tristán, de 94. La mayoría de los participantes provienen de la Comunidad Valenciana, pero también los hay de otras Comunidades Autónomas o países, como Francia o Argentina.

En cuanto a los descansos del torneo, se conceden dos byes optativos por jugador, excepto en la última ronda, para los que se debe avisar antes de que transcurra una hora de la ronda en juego. Para la primera ronda, los byes se podrán solicitar hasta 18 de agosto a las 12:00 horas.

Los participantes que se abran paso hasta el podio recibirán un trofeo para conmemorar su victoria. Además, los primeros seis puestos obtendrán una suma de dinero como premio:

Campeón: 300€

Subcampeón: 250€

Tercer puesto: 200€

Cuarto puesto: 150€

Quinto puesto: 100€

Sexto puesto: 50 €

Desde el Ayuntamiento de El Campello promueven el evento como atracción cultural y afirman que "no es solo competición, sino una experiencia que une generaciones, potencia la concentración, fomenta la toma de decisiones y mantiene la mente activa".