La historia que se esconde tras los muros del castillo de Xixona

Construido por los almohades entre los siglos XII y XIII, el castillo de Xixona se alza majestuoso sobre el municipio tras un ambicioso plan de restauración para poner en valor una fortaleza clave pero que ha permanecido olvidada durante siglos.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Seu Universitària de la Universitat d’Alacant, ha editado el libro "Recuperando el pasado: la restauración del castillo de Xixona", que recoge en detalle el proceso de rehabilitación de uno de los principales símbolos patrimoniales del municipio.

La fortaleza tiene una ubicación privilegiada, desde ella se pueden ver el valle de Xixona, las playas de Alicante y El Campello o el castillo de Santa Bárbara, una demostración de que fue un emplazamiento fundamental para controlar la llegada de embarcaciones enemigas y avisar de incursiones.

Lo que lo diferencia de otras publicaciones es que recopila la versión de expertos en diferentes ámbitos que han formado parte del proceso, como es el caso de los arquitectos redactores, Santiago Varela Botella y Santiago Varela Rizo, que tratan de las características y restauración de la fortaleza.

Equipo multidisciplinar

El cronista oficial de Xixona, Bernardo Garrigós, realiza una evolución histórica del castillo, los arqueólogos Pedro Ramón Baraza y Gabriel Segura Herrero cuentan las excavaciones, el aparejador Antonio Gálvez se sumerge en la construcción y el arquitecto Màrius Bevià narra otras dos intervenciones en atalayas, las de Cox y Castalla.

Las diseñadoras Ana y Leonor Lavado Almendros exponen cómo surgió el diseño de la imagen gráfica de la fortaleza, la arquitecta paisajista especializada en antropología Ester Gisbert Alemany trata del paisaje como elemento clave y el periodista de INFORMACIÓN J. A. Rico muestra el renacer mediático de la Torre Grossa, con las noticias y reportajes en varios medios de comunicación, en especial este diario, sobre el proceso de restauración.

Presentación del libro, con J. A. Rico, Santiago Varela Botella, Isabel López y María Núñez / L. Gil López

La concejala de Cultura, Ainhoa López, y la directora de la Seu Universitària y actual edil de Turismo, María Núñez, han coordinado el libro. "Después de la rehabilitación del castillo queríamos dejar constancia de todo el proceso en un formato que perdurara y pudiera consultarse en el futuro. Este libro es el resultado de muchos meses de trabajo y recoge tanto la parte técnica como la humana del proyecto", ha explicado López.

Por su parte, María Núñez ha destacado que la publicación es "un homenaje al esfuerzo colectivo que ha permitido recuperar el castillo de Xixona para el disfrute de vecinos y visitantes. La inclusión en la colección Territori UA le otorga un valor añadido y lo vincula a la red de publicaciones universitarias de la provincia".

Códigos QR

La obra ofrece, además, una amplia colección de imágenes que muestran el antes, durante y después de la restauración, así como el impacto cultural y turístico de la intervención. También incorpora tres códigos QR que permiten ampliar la experiencia del lector: uno enlaza con el vídeo de la presentación de la obra realizada al finalizar los trabajos, otro muestra un levantamiento topográfico del castillo antes de la intervención y el tercero permite consultar el levantamiento topográfico posterior a la restauración.

Portada del libro / INFORMACIÓN

Se han editado 2.000 ejemplares de la obra y todas las personas empadronadas en Xixona pueden recoger gratuitamente su ejemplar en el Ayuntamiento de Xixona y en la Oficina de Turismo, presentando la tarjeta que recibieron en sus domicilios en Navidad.

El libro es el obsequio que hace tradicionalmente el Consistorio, pero este año se ha retrasado siete meses dada la complejidad de la publicación. Para aquellos no residentes interesados en adquirirlo, está disponible en el servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante y se puede adquirir online.