El millonario contrato en El Campello que solo convence a una empresa

66,3 millones de euros en diez años. El Ayuntamiento de El Campello sacó a concurso el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas.

Es el contrato más jugoso del municipio, pero no ha conseguido atraer a las empresas del sector: solamente una mercantil ha presentado oferta para hacerse con él. Se trata de FCC Medio Ambiente SAU, la misma que está prestando el servicio en la actualidad y que es también la concesionaria de la planta de basuras.

El pleno aprobó en mayo, con los votos favorables del equipo de gobierno del PP y el apoyo de Vox, la apertura del procedimiento de adjudicación, de modo que las empresas interesadas tenían un periodo de 40 días naturales para presentar sus ofertas.

Cerrado el plazo, solo FCC ha dado el paso. Tras la valoración de los sobres con la documentación administrativa y valorable mediante juicios de valor, la mesa de contratación ha aprobado el informe de valoración y propone la adjudicación al único licitador que optado.

Dinero

La oferta económica que presenta la mercantil es de 60,2 millones, IVA no incluido, con lo que al añadir el impuesto se queda en prácticamente la cantidad por la que salió a concurso el servicio.

El Ayuntamiento cree que la coincidencia en sacar este servicio a licitación en muchos municipios ha podido influir

FCC incorpora en la oferta una mejora de 100 horas por la adscripción de una bolsa de jornadas completas anuales de operario para prestar servicios extraordinarios y refuerzos puntuales, sin coste económico para el Ayuntamiento, según consta en los documentos de la Plataforma de Contratación del Estado.

El Ayuntamiento campellero considera que el hecho de que hayan coincidido en el tiempo licitaciones por este servicio de limpieza viaria y basura en muchos puntos del país ha podido influir en la escasísima participación.

En cualquier caso, fuentes municipales recuerdan que para el contrato de limpieza de edificios públicos municipales se han presentado once mercantiles.

Atasco

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras ha estado meses atascado en El Campello, que lo tiene caducado desde 2021 y que sigue funcionando al tratarse de un servicio esencial.

Se ha encontrado con varias piedras en el camino que han retrasado el proceso. La última fue en enero, cuando CC OO recurrió el pliego por entender que vulneraba el derecho a la huelga.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, estimó en marzo las alegaciones del sindicato y anuló la cláusula que establecía que el Ayuntamiento comunicaría los servicios mínimos en caso de huelga, cuando se trata de un aspecto que corresponde a la autoridad gubernativa.

De este modo, la licitación tuvo que volver a pasar por el pleno, ya sin el párrafo que provocó el recurso.

Más medios

El concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, afirmó en una intervención que se trata de un contrato "innovador", que contará con "más medios mecánicos y más modernos" y en el que los contenedores de orgánica aumentan más de 500% y estarán dotados de un sistema inteligente con los que obtener beneficios fiscales. "El dinero se verá reflejado en la calle", destacó.

No es el único municipio de la comarca con problemas: en San Vicente está pendiente de adjudicación y en Sant Joan no se sabe nada desde hace meses de cómo está el proceso. Ambos también lo tienen caducado, el primero desde 2020 y el segundo desde 2022.

En San Vicente son ocho las empresas y UTES interesadas en el contrato que ha sacado a licitación el Ayuntamiento. Es también el de mayor cuantía económica de la administración local, 93,3 millones de euros por un periodo de diez años.

Prórrogas

El municipio sanvicentero va ya por la séptima prórroga: la primera fue en junio de 2020 y, desde entonces, se han ido aprobando en junio y noviembre de 2021, en noviembre de 2022, en noviembre de 2023, en noviembre de 2024 y en junio de 2025, por otros seis meses.

Mutxamel, por su parte, adjudicó en noviembre el contrato por 26,6 millones de euros por un periodo de diez años. En este municipio se presentaron cuatro ofertas, pero una no cumplía las condiciones y finalmente STV se hizo con la gestión.

La capital, Alicante, dio en noviembre de 2022 el contrato del siglo a la UTE Netial, formada por FCC y PreZero, (323 millones de euros durante ocho años), en un proceso de licitación al que también optaron otras dos uniones temporales de empresas.