Xixona aplaza dos actos de los Moros y Cristianos por la ola de calor

Arranca la semana grande de las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona, en honor a Sant Bartomeu y Sant Sebastià. Los días grandes tendrán lugar del sábado 23 al lunes 25 con la Entrada y las embajadas, pero hay programados varios actos durante el resto de días.

No obstante, la ola de calor, con temperaturas asfixiantes que durante el fin de semana pasado han alcanzado los 40 grados, ha llevado al Ayuntamiento y la Federació a tomar la decisión de aplazar dos actos como medida de precaución.

Así, la danza infantil del domingo por la tarde se pasa al jueves 21, a la misma hora, las 19.30 horas. Además, los nanos i gegants de este lunes se trasladan al viernes a la misma hora, las 11 de la mañana.

Máximas

El resto de actividades previstas se mantiene. De hecho, según las previsiones de Aemet, lo peor de la ola de calor finaliza hoy y a partir de mañana las temperaturas dan un respiro y las máximas bajan a los 32 grados de mañana y los 29 el resto de la semana.

El Ayuntamiento recuerda que la situación es complicada por el calor y, además de las medidas habituales, la Conselleria ha publicado estas prohibiciones generales:

Transitar por senderos y campo a través de terrenos forestales.

Hacer obras y trabajos en terrenos forestales y su entorno.

Encender fuego en terrenos forestales y hasta 500 m alrededor.

Hacer uso festivo-recreativo del fuego.

Circulación deportiva por terrenos forestales.

Por ello, pide mucha precaución y, en caso de ver cualquier fuego o humo en el campo, avisad al 112.