Xixona mejora la accesibilidad en uno de sus viales más transitados

El Ayuntamiento de Xixona está llevando a cabo obras de mejora de accesibilidad en la calle Alicante y en sus cruces con las calles Valencia, La Sarga y Ausiàs Carbonell.

La actuación forma parte del Plan de Accesibilidad Municipal, que contempla intervenciones progresivas en distintos puntos del casco urbano para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida y mejorar la seguridad peatonal.

La concejala de Urbanismo, María Teresa Carbonell, ha explicado que la calle Alicante es una de las vías más transitadas de Xixona y, aunque algunos tramos ya cumplían con la normativa de accesibilidad, "todavía había zonas que no se habían adaptado".

La edil de Urbanismo supervisa el arreglo del cruce de la calle Alicante / INFORMACIÓN

Por ello, con esta actuación "no solo garantizamos el acceso a todas las personas, sino que también reforzamos la seguridad en los pasos de peatones".

En este sentido, Carbonell ha informado también de que quedará pendiente únicamente el cruce de la calle La Sarga con la calle Alcoi, "que se abordará lo antes posible para completar la conexión adaptada en toda la zona".

Pintar los pasos

Las obras, que se encuentran prácticamente terminadas, se reanudarán tras las fiestas para completar el asfaltado de las juntas con las aceras y el pintado de los pasos.

Este último tramo no puede ejecutarse en estos momentos debido al cierre temporal de las plantas de asfalto por las vacaciones de verano.

La intervención está siendo ejecutada por la empresa Mediterráneo de Obras y Asfalto, S.A. (MOA), adjudicataria en el proceso de licitación pública, y supone una inversión total de 50.000 euros.