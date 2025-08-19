El alcalde de Sant Joan presenta sus primeros presupuestos en tres años... en pleno agosto

La segunda quincena de agosto. Es la fecha que ha elegido el alcalde de Sant Joan d'Alacant para intentar sacar adelante los presupuestos municipales de este año. Santiago Román, del PP, ha convocado esta misma semana dos comisiones de Hacienda para abordar con los grupos de la oposición el documento más importante del municipio.

La semana que viene tiene previsto celebrar una tercera reunión y el viernes 29 de agosto será el pleno extraordinario; esto es, en las fechas con menos actividad en los ayuntamientos.

Sant Joan tiene los presupuestos prorrogados desde el año 2022 y el alcalde, también edil de Hacienda, no ha conseguido en estos años sacar adelante las cuentas.

El equipo de gobierno del PP entregó el jueves 14 el expediente a PSOE, Vox y Compromís y les emplazó para este martes. El viernes 15 fue festivo, con lo que el margen de maniobra ha sido corto.

Toda aportación que venga para sumar será bienvenida por parte del equipo de gobierno" Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

En la comisión, el alcalde ha expuesto las líneas fundamentales del presupuesto municipal de 2025, el mayor en la historia del Ayuntamiento y que asciende a un total de 32.736.782,05 euros.

Esta cantidad es fruto de la enajenación de una parcela municipal en Nou Nazareth por valor de cuatro millones de euros y en la que se construirán 89 viviendas de protección pública para su venta.

La apuesta del equipo municipal del PP es "clara", según fuentes municipales, al destinar gran parte de las inversiones a la mejora urbana como asfaltados, reparación de aceras y parques y jardines.

Román ha desglosado las inversiones, unos cinco millones de euros, de la siguiente manera:

513.000 € en nuevas instalaciones eléctricas y reposición del alumbrado público, para completar los nuevos báculos en Rambla y Jaime I y sustitución de alumbrado actual por leds en otras zonas urbanas.

773.000 € para pavimentación de vías públicas, que comprende tanto asfaltados como arreglo de aceras.

860.000 € para parques y jardines, donde tendrá una especial atención una reforma íntegra del parque municipal, así como otros parques infantiles y zonas ajardinadas.

200.000 € para juegos infantiles en parques y jardines, partida que complementará a la anterior con este tipo de mobiliario.

150.000 € para mobiliario en vías públicas como adquisición de bancos y papeleras.

200.000 € para la transformación de la pinada de Belucha y la Pacheca, 125.000 en la zona verde de La Coix y 150.000 en otras zonas verdes urbanas.

150.000 € irán destinados al Polideportivo, para la creación de nuevas pistas deportivas y su reforma operativa y 50.000 para cubrir parte de las pistas de petanca.

60.000 € para la adquisición de un vehículo adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida y 120.000 € para la ampliación de las dependencias de servicios sociales.

25.000 € para la instalación de desfibriladores en todos los edificios públicos y colegios.

Hay partidas en las que no podemos aceptar recortes, como en educación o igualdad" Esther Donate — Portavoz del PSOE de Sant Joan

Además de estas inversiones, el presupuesto también contempla 200.000 euros para la equiparación salarial de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria con carácter retroactivo desde el 1 de enero, así como la productividad especial de la policía y el complemento de productividad de todos los empleados municipales para cubrir todo el año 2025.

Partida para fiestas

Asimismo, con la aprobación de este presupuesto se regularizarán subvenciones a asociaciones tales como la Junta de Penyas, la Comisión del Cristo, els Majorals de Benimagrell o la Comisión de Hogueras.

La Rambla de Sant Joan, principal arteria del municipio / Áxel Álvarez

Por último, el alcalde ha recogido el guante lanzado especialmente por el grupo socialista, cuando en su intervención han agradecido la inclusión de propuestas anteriores de este grupo en el presupuesto. Para Román, "toda aportación que venga para sumar será bienvenida por parte del equipo de gobierno, por lo que vamos a estudiar las mismas para su inclusión en el presupuesto municipal".

La oposición

El PSOE, por su parte, ha acudido a la comisión de Hacienda "con los deberes hechos" y ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas que considera esenciales para no votar en contra, explica su portavoz, Esther Donate.

Los socialistas no aceptan recortes en materias como educación, igualdad o empleo. Además, defienden que "gracias a la presión" que han ejercido en los últimos meses hay un anteproyecto de presupuestos. "El Ayuntamiento está bloqueado desde 2022 y el PP no tiene ya margen", incide Donate.

Vox ha elevado el tono y recalca que los populares presentan los presupuestos de 2025 después de tres años prorrogados en pleno mes de agosto y fuera de plazo. "Este hecho es suficiente para advertir como viene trabajando este equipo de gobierno en minoría", reprocha la portavoz, Gema Alemán.

"Se presentan después de tres años prorrogados, en pleno mes de agosto y fuera de plazo" Gema Alemán — Portavoz de Vox en Sant Joan

No obstante, la formación de ultraderecha señala que "por responsabilidad política, institucional y de cara a nuestros vecinos", están trabajando "minuciosamente" el borrador para proponer enmiendas y valorar el sentido del voto.

Días de asueto

Alemán y la otra edil de Vox, Ángela Verdú, se habían cogido unos días de vacaciones en estas dos semanas, asueto que van a tener que recortar y mover por las fechas previstas para las comisiones y el pleno.

Mientras, Compromís ha cargado con más dureza contra el PP y la decisión de presentar los presupuestos en este agosto: "Resulta sospechoso que se nos presente el anteproyecto de presupuestos en pleno mas de agosto, un mes donde algunos de los regidores podrían estar de viaje y tener dificultades para poder asistir".

"Son unas cuentas comprometidas y solo dejan una parte para ser negociada" Joan Ramon Gomis — Portavoz de Compromís de Sant Joan

El portavoz de la formación de izquierdas, Joan Ramon Gomis, tacha de "insuficiente" que se haya dado únicamente cinco días a la oposición para estudiar y valorar el anteproyecto.

"Se trata de unos presupuestos que ya están, en su mayoría, gastados o comprometidos y que solo deja una parte para ser negociada y objeto de debate. De hecho, solo quedarán, en el caso de ser aprobados en el mes de agosto, cuatro meses para su ejecución", lamenta Gomis.

El concejal expone que un primer análisis del anteproyecto indica que son unas cuentas "con vocación de contentar a diferentes regidores de su grupo, consolidando una política municipal, populista y de escaparate cultural-festivo".

Sin objetivos claros

Así, reprocha que la falta de unos objetivos "claros y decididos" para construir el municipio de los próximos años: "Los presupuestos no tienen rumbo, ni liderazgo. Se fía buena parte de la política municipal a la acción aleatoria de las subvenciones otros organismos como la Diputación o la Generalitat".

Los recursos municipales, finaliza Gomis, se destinan "en función de intereses políticos partidistas y no en función de intereses generales del municipio".