San Vicente "llama" a matrimonios que cumplen sus bodas de oro

¿Quiere celebrar sus bodas de oro? La concejalía del Mayor del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha abierto el plazo de inscripción en el programa "Bodas de oro", dirigido a aquellos matrimonios del municipio que llevan cinco décadas juntos que quieran participar en la celebración de un acto conmemorativo el próximo 3 de octubre.

Todos los interesados podrán apuntarse desde este martes y hasta el 11 de septiembre en las oficinas municipales ubicadas en la calle Altamira números 16 y 18.

La concejal del Mayor, Yolanda Iborra (Vox), ha detallado que se ha preparado una completa jornada con un primer encuentro en la iglesia San Vicente Ferrer a las 18 horas y, a continuación, un concierto de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente en el centro Los Molinos. El acto terminará con un ágape para los homenajeados.

Iborra ha invitado a participar en esta nueva convocatoria con la que "queremos acompañar a aquellos matrimonios sanvicenteros que este año tienen un motivo muy especial para celebrar y lo pueden hacer junto a sus familias y junto a otros vecinos del municipio que comparten ese mismo aniversario".

Socialización

Según ha explicado la edil, el objetivo de la propuesta es fomentar la socialización "y poner en valor también la importante contribución de nuestros mayores en la consolidación del núcleo familiar actuando como nexo de unión".

La edil ha señalado que la actividad forma parte de la programación de la concejalía del Mayor para el curso 2025/26 que dará comienzo a partir de septiembre. Iborra ha adelantado que continuarán "con muchas propuestas y un nuevo ciclo de talleres adaptados a las demandas y necesidades recogidas".