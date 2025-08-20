El lamento de Xixona por no celebrarse la procesión en las fiestas

Las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona tenían este jueves 21 uno de los actos destacados: la procesión en honor a san Bartolomé y San Sebastián.

Pero como ya informó este diario, el evento religioso se ha cancelado por segundo año consecutivo ante la negativa del cura del municipio, Salvador Valls, a aceptar el cambio de fechas que aprobaron los festeros en 2022.

La Federación de San Bartolomé y San Sebastián y el Ayuntamiento de Xixona han expuesto su voluntad de continuar con la tradición de la procesión.

Respeto y convivencia

Tras los desacuerdos surgidos el pasado año, su objetivo ha sido "recuperar el camino de la normalidad, el respeto y la convivencia" entre todas las partes implicadas en las fiestas.

En un comunicado, recuerdan que el cambio de fecha de la procesión fue aprobado por la asamblea de la Federación, órgano en el que únicamente tienen derecho a voto los presidentes de las filaes.

Así, la modificación se realizó siguiendo los cauces reglamentarios, y la nueva fecha se ha mantenido durante dos años consecutivos "con una participación notable y una buena acogida".

"Somos conscientes", continúa el comunicado oficial, "de que parte de la sociedad no compartió este cambio, pero, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, las decisiones legítimamente adoptadas deben ser aceptadas".

Sin propuesta

Asimismo, inciden en que la Federación y el Ayuntamiento han mostrado predisposición a abrir un proceso de diálogo para un posible regreso de la procesión al lunes, siempre que la propuesta se presentara dentro del plazo y la forma reglamentaria por parte de alguna filà. "Sin embargo, este año no se ha recibido ninguna solicitud en este sentido", añaden.

En la última reunión mantenida con la parroquia, el vicario episcopal, Emmanuel, sugirió la posibilidad de realizar algún gesto simbólico el lunes tras el alzamiento de capitanes.

Aunque no se concretó la naturaleza de dicho gesto, la Federación mostró su disposición a participar, siempre que se respetaran unas condiciones mínimas:

Que se permitiera la celebración de la procesión el jueves 21 de agosto.

Que se pudiera engalanar a los santos con flores.

Que las imágenes de los santos estuvieran presentes en el altar durante las misas de fiestas.

No obstante, estas condiciones no han sido aceptadas y, por tanto, este año no se celebrará la procesión.

La Federación y el Ayuntamiento lamentan "profundamente" esta situación y agradecen la comprensión de la ciudadanía: "Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para preservar nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, adaptarlas a las necesidades del presente, con la voluntad de mantener una relación cordial y respetuosa con la parroquia y con todos los agentes festeros".