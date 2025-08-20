El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mutxamel se hace esperar

"En el verano de 2025 estaremos aquí para inaugurar la obra". La presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, acudió en marzo de 2024 a Mutxamel para el inicio de los trabajos del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Allí dio entonces esa fecha como prevista para que el edificio abriera sus puertas.

Pero no va a ser así. De hecho, el retraso es considerable y no se han cumplido los plazos. El periodo de ejecución era de quince meses, con lo que debía haber finalizado en julio. La maquinaria pesada ha dado paso estos días a operarios trabajando en el interior de los edificios.

Este acuartelamiento se ubica en la avenida de Alicante de Mutxamel, una vía de salida de la ciudad cuya prolongación es la carretera de conexión con el vecino municipio de Sant Joan d'Alacant.

Contará con dos modernos edificios: uno destinado a dependencias oficiales en dos alturas, y otro de uso exclusivo residencial con cuatro plantas, que contará con un total de 20 viviendas oficiales. Doce de estos hogares destinados para los agentes tendrán tres habitaciones, mientras los ocho restantes contarán con dos dormitorios.

EL cuartel, en obras / Pilar Cortés

Esta construcción -de 1.151 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.652-, va a llevarse a cabo a través de la SIEPSE y el importe de la adjudicación es de 6,5 millones de euros.

Este diario se ha puesto en contacto por correo electrónico con el Ministerio del Interior y con la Guardia Civil para conocer el motivo del retraso y la nueva fecha prevista del fin de los trabajos, pero no ha recibido respuesta.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la visita a las obras el año pasado, destacó la eficiencia energética de las nuevas instalaciones, que será "sostenible desde un punto de vista económico y medioambiental".

Conservación

El proyecto de estas obras cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en cuanto al diseño de una infraestructura que optimiza la inversión, así como los costes de conservación y mantenimiento del edificio durante su explotación.

En este sentido, el nuevo cuartel será un edificio de consumo de energía casi nulo, donde el ahorro se va a lograr gracias a la instalación de luminarias led con sensores de ocupación, y de 66 paneles fotovoltaicos en las cubiertas.

También contendrá dispositivos reductores de consumo de agua en las instalaciones de fontanería y se usarán plantas autóctonas sin necesidad de riego. El nuevo cuartel de Mutxamel-Sant Joan también apostará por la movilidad sostenible con aparcamientos de recarga eléctrica y estacionamientos de bicicletas.

Goteras

Este puesto principal de la Guardia Civil dará cobertura a Mutxamel y a Sant Joan, lo que supone atender una población de casi 60.000 habitantes. Para ello cuenta con una plantilla de casi 60 efectivos.

El puesto sustituirá al acuartelamiento de Sant Joan, que desde hace años presenta múltiples deficiencias, tal como ha denunciado en barias ocasiones la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), como es el caso de desprendimientos, goteras y humedades.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, destaca que tanto el nuevo cuartel como mejorar las dotaciones de personal de las fuerzas de seguridad es "muy necesario".