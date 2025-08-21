La joya patrimonial del siglo XVII de Sant Joan que busca protección

Sant Joan d'Alacant cuenta con un legado patrimonial de inmenso valor, con sus torres de la huerta, sus casas y fincas y sus ermitas e iglesias, algunas de ellas de hace más de 600 años.

Entre tanta riqueza, hay una joya arquitectónica que resiste el paso del tiempo. Se trata de la Finca Capucho, ubicada en la partida de Fabraquer, junto al camino Real de La Vila Joiosa, y que data del siglo XVII.

Una campaña ciudadana busca ahora proteger y declarar Bien de Relevancia Local el conjunto de las caballerizas de la residencia, así como incluir sus jardines en el catálogo de jardines protegidos del municipio.

Fachada de la finca Capucho,en una imagen de archivo / Héctor Fuentes

No se trata de una residencia cualquiera, fue casa estudio del arquitecto Juan Guardiola, figura clave de la segunda mitad del siglo XX en la provincia.

El diseñador rehabilitó las caballerizas y otras dependencias de almacenaje y, sobre las propias caballerizas, manteniendo parte y construyendo una altura nueva, construyó su casa estudio, en la que vivió hasta su muerte en octubre de 2005.

Célebre arquitecto

El nombre de Guardiola Gayá (1927-2005) ha pasado a la historia como autor de la mayor parte de los edificios de la Albufereta, responsable del primer polígono de la playa de San Juan y artífice del primer rascacielos de Benidorm.

En total son más de un centenar de edificios los que llevan su sello en Alicante y más de cuarenta en Benidorm. Es el caso de La Chicharra, La Jirafa, la Torre Vistamar (El Barco), La Pagoda (urbanización La Rotonda) o el Club del Mar.

Al arquitecto le apasionaban los jardines y las especies exóticas con las que rehabilitó los de la finca Capucho, por lo que consiguió que la vegetación cobijara, atrapara y escondiera los diferentes cuerpos edificados.

El Ayuntamiento recuerda que es una propiedad privada y no ha llegado ninguna petición oficial para su protección

La edificación cuenta con significativos valores arquitectónicos, etnográficos y paisajísticos y constituye un ejemplo singular de intervención residencial en la Huerta de Alicante desarrollado durante el siglo XX.

Por ello, la campaña insta al Ayuntamiento a proteger este valioso legado, garantizando su conservación y puesta en valor para las generaciones futuras.

La finca Capucho, según recalca el Ayuntamiento de Sant Joan, no es municipal, se trata de una propiedad privada. En cualquier caso, no ha llegado ninguna petición oficial al gobierno local para su protección.

Está compuesta por varias construcciones que se han ido adosando a la principal, además de otras edificaciones repartidas por la finca, según la documentación que obra en poder del Ayuntamiento.

Madera y teja

Es posible reconocer todavía la construcción más antigua con características del siglo XVIII, como las cubiertas inclinadas a dos aguas y los aleros con salientes pronunciados, tapajuntas de madera recortada y teja plana.

En la planta baja existe un pasaje que comunica el interior de esta edificación con el patio, permitiendo independizar los trabajos agrícolas de los domésticos. Las fachadas en ocres son el resultado de distintas transformaciones a lo largo de las centurias.

La finca original fue dividida en dos partes, una se encuentra habitada y en buen estado, mientras que la otra está abandonada y muy deteriorada.