Mutxamel ya tiene quien dirija el himno de fiestas

Las fiestas de Mutxamel ultiman sus preparativos para los días grandes de los Moros y Cristianos, que se celebran en septiembre. Una vez anunciada la pregonera, que será Adriana Tostón, quedaba anunciar al director del himno.

La Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos ha decidido que este año sea José Tomás Moñinos Baeza quién dé comienzo a la fiesta el día 10 de septiembre, justo después de la entrada de bandas.

El campellero Moñinos Baeza inició sus estudios de música en la escuela de la Asociación Musical L'Avanç de El Campello. Ha estudiado dirección de Orquesta, Banda y Coro, con Francesc Cabrelles, ampliando sus conocimientos de dirección con Enrique García Asensio, director de la Banda Municipal de Madrid y Orquesta de la Radio Televisión Española.

El presidente de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos, Francisco Poveda, asegura que Moñinos Baeza es "un referente en la comarca por todo lo que ha estudiado y por todo lo que se dice de él dentro del mundo de la música".

Placa

Mutxamel es un municipio volcado en la música festera; de hecho, posee un Passeig de la Festa donde todos los años un reconocido compositor de música festera descubre su placa, al más puro estilo Hollywood.

Además, durante sus fiestas en los desfiles oficiales no se repite ninguna marcha, convirtiendo las calles de Mutxamel en un concierto en la calle.

Moñinos ha dirigido en repetidas ocasiones como director invitado a la Banda de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant y ha sido profesor de su escuela en la especialidad de saxofón desde octubre de 1992 hasta junio de 2004. Ha participado en los diversos desfiles y en las fiestas de Mutxamel desde hace muchos años

Director titular

Ha dirigido, conjuntamente con las corales de El Campello y Aigües, a la Orquesta de Pulso y Púa Batiste Mut del El Campello y ha sido director titular de la Banda y Escuela de la Sociedad Musical La Lira de Orxeta durante el periodo 1994 -1996.

Ha sido requerido por la banda municipal de Alicante en repetidas ocasiones para suplir a miembros de la misma. Director titular de la Agrupación Musical S.C.D. Carolinas de Alicante y de su escuela de música desde junio de 1997 a julio de 2005, también ha sido director invitado por la sociedad musical Nova de El Campello.

Actualmente es director titular de la Agrupación Coral Casino de El Campello. Fue fundador y director titular de L'Harmonia Societat Musical y profesor de su Escuela de Música.