El PP acepta la mayoría de propuestas del PSOE a los presupuestos de Sant Joan

Los partidos políticos de Sant Joan d'Alacant continúan las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de 2025, que serían los primeros en tres años.

Tras la primera reunión extraordinaria de la comisión de Hacienda que tuvo lugar el martes, este viernes se han vuelto a sentar el gobierno del PP y la oposición para acercar posturas.

El PSOE había puesto sobre la mesa un total de 25 enmiendas a las cuentas municipales. Entre las propuestas destacan el refuerzo de programas de empleo y formación, más recursos para igualdad y prevención de la violencia machista, asegurar la limpieza, mantenimiento y jardinería o ayudas municipales al alquiler.

"Seguimos dialogantes para poder sacar adelante los presupuestos" Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

Otras iniciativas que los socialistas consideran importantes son inversiones en patrimonio cultural (en concreto en las fincas De Conde y Villa Antonia), garantizar fondos para escuelas deportivas municipales, la ampliación de talleres para la tercera edad y proyectos educativos y continuar la rehabilitación del antiguo Lloixa.

Enmiendas

De las 25 propuestas, el PP ha aceptado 17, catorce de ellas completas y las tres restantes en parte. Las otras ocho no las ha rechazado, explica el alcalde, Santiago Román, sino que llevan un trámite diferente, según ha informado el interventor.

Por su parte, Compromís ha anunciado que presentaría sus enmiendas el martes, a lo que el PP le ha pedido que lo haga lo antes posible para poder estudiarlas con detenimiento.

Con todo ello, el miércoles se celebrará la tercera comisión, en la que se debatirán también las de Compromís y Vox. "Seguimos dialogantes para poder sacar adelante los presupuestos", ha indicado el regidor.

Aprobación

El siguiente paso es la celebración el viernes 29 de agosto del pleno extraordinario para la aprobación de las cuentas.

El PSOE ya ha expuesto que el sentido del voto todavía no lo tiene decidido y que será la ejecutiva local quien lo ratifique. En cualquier caso, confía en que en la comisión del miércoles estén ya incluidas las enmiendas en el documento.

El presupuesto de 2025, el mayor en la historia del Ayuntamiento, asciende a un total de 32.736.782,05 euros.

Esta cantidad es fruto de la enajenación de una parcela municipal en Nou Nazareth por valor de cuatro millones de euros y en la que se construirán 89 viviendas de protección pública para su venta.

Inversiones

Las inversiones más importantes irán destinadas a pavimentación de vías públicas (773.000 euros), parques y jardines (860.000), mobiliario en vías públicas como adquisición de bancos y papeleras (150.000) o al polideportivo (otros 150.000 euros).

Además de estas inversiones, el presupuesto también contempla 200.000 euros para la equiparación salarial de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria con carácter retroactivo desde el 1 de enero, así como la productividad especial de la policía y el complemento de productividad de todos los empleados municipales para cubrir todo el año 2025.