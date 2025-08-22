Las vidas de la finca Capucho de Sant Joan: de la nobleza, visita de Franco, cohousing fracasado y arquitecto de renombre

La finca Capucho es una casa señorial del siglo XVII de Sant Joan d'Alacant que guarda innumerables historias a lo largo de estos siglos.

Una campaña ciudadana busca ahora que el Ayuntamiento proteja y declare Bien de Relevancia Local el conjunto de las caballerizas de la edificación, así como incluir sus jardines en el catálogo de jardines protegidos del municipio.

Pero, ¿cuál es la historia de Capucho? Según la documentación de la que dispone el Consistorio, ubicada en la partida de Fabraquer, junto al camino Real de La Vila Joiosa, comenzó a edificarse en el siglo XVII y fue residencia hortelana de los señores Barones de Finestrat.

Los vinos y sedas cosechados tuvieron tal fama que fueron expuestos como artículos alicantinos en la Gran Exposición de Londres de 1851, donde fueron seleccionados diferentes tipos de vino y sedas, productos de las fincas del Quinto Barón de Finestrat.

Dictador

En las últimas décadas del siglo XX, la estructura de la finca se fue modificando para albergar diferentes viviendas unifamiliares. Una de ellas perteneció a Nicolás Franco, hermano del dictador.

De hecho, «cuando Franco recibió la medalla de oro de la ciudad, se refirió a esta finca, recordando que la había visitado en varias ocasiones», contaba hace años Alfredo Campello, de Alicante Vivo.

Una de las entradas a la finca / Pilar Cortés

En una de esas casas vivió el arquitecto Juan Guardiola Gaya, autor de la mayor parte de los edificios de la Albufereta, responsable del primer polígono de la playa de San Juan y artífice del primer rascacielos de Benidorm.

Guardiola rehabilitó las caballerizas y construyó su casa estudio, en la que vivió hasta su muerte en octubre de 2005. La finca original pertenece a la familia del afamado arquitecto.

Jardines

Le apasionaban los jardines y las especies exóticas con las que rehabilitó los de Capucho, por lo que consiguió que la vegetación cobijara, atrapara y escondiera los diferentes cuerpos edificados.

El jardín siempre ha sido uno de los más destacados, atravesado por dos sendas en forma de cruz, con un estanque en el centro y diversas zonas vegetales.

Interior de la finca Capucho / INFORMACIÓN

Ya en este siglo, una cooperativa impulsó en el año 2019 en parte de la finca un proyecto de cohousing, un modelo muy popular en Estados Unidos o en los países nórdicos europeos. Consiste en que personas mayores viven en comunidad y comparten espacios y servicios básicos.

La cooperativa Vida Sostenible Cohousing adqurió para ello la zona de los terrenos que perteneció a las antiguas caballerizas de la finca original y que con el paso de los años fueron también transformadas en vivienda.

Casas colaborativas

La promotora de la iniciativa iba a levantar 25 viviendas de entre 50 y 60 metros cuadrados y de planta baja, para facilitar la movilidad de personas en situación de dependencia.

La comunidad dispondría de servicios comunes, como lavandería y comedor, autogestionados por la cooperativa, que además decidiría sobre otros aspectos, como contar con personal sanitario al servicio de las familias.

No obstante, el proyecto de cohousing finalmente "no salió adelante", ha indicado a este diario Prudencio López, quien fue coordinador de la cooperativa.