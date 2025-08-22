Xixona revive más de 230 años de historia con sus fiestas de Moros y Cristianos: todo lo que puedes hacer hasta el 25 de agosto

Desde ayer, viernes 22 de agosto, Xixona ha dado comienzo a sus tradicionales fiestas de Moros y Cristianos, que se vivirán con intensidad hasta el próximo lunes 25. Las cuatro jornadas que comprenden música, pólvora, desfiles y embajadas vuelven a llenar de vida y color las calles. Con más de 230 años de historia, las fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Provincial y Bien de Relevancia Local Inmaterial, son uno de los festejos más antiguos de la provincia de Alicante, uno de los grandes símbolos de identidad de la localidad, y un motivo de encuentro para miles de vecinos y visitantes.

Origen y evolución histórica

Las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona se celebran en honor a sus patrones, San Sebastián y San Bartolomé, y son conocidas por el emblemático «Juicio Sumarísimo del Moro Traidor». El «Moro Traidor» es el acto más representativo, donde se juzga y ejecuta a un integrante del bando de la media luna que, por amor, se une a los cristianos, añadiendo un toque humorístico y haciendo referencia a distintos eventos locales. Estas fiestas están documentadas desde mediados del siglo XVIII, pero se considera que sus orígenes se remontan a momentos históricos como la batalla contra Al-Azraq en 1276 y la posterior expulsión de los moriscos en 1609.

Estas fiestas están documentadas desde mediados del siglo XVIII, pero se considera que sus orígenes se remontan a momentos históricos como la batalla contra Al-Azraq en 1276 y la posterior expulsión de los moriscos en 1609. / Información

Una tradición viva y en evolución

Tienen una larga historia y se caracterizan por la conservación de valores festeros y por la mejora continua en la participación y organización. A finales del siglo XIX, con la aparición de nuevas comparsas, se establecieron estatutos y se reguló la entidad organizadora, marcando un hito en la formalización de las fiestas. El siglo XX vio la consolidación de las filaes, el aumento de la participación femenina y la adaptación de los actos tradicionales, como la Retreta, que se transformó en un carnaval. En la actualidad, las fiestas son una mezcla de tradición y modernización, con un enfoque en la mejora de la experiencia festera tanto para los participantes como para el público.

En la actualidad, las fiestas son una mezcla de tradición y modernización, con un enfoque en la mejora de la experiencia festera tanto para los participantes como para el público. / Información

La alcaldesa, Isabel López, ha afirmado que «estas fiestas son el reflejo de nuestra historia y de nuestra forma de vivir: en comunidad, con orgullo y con las puertas abiertas para que todo el mundo las disfrute».

El concejal de Fiestas, Marcos Ros, ha añadido que «durante estos días se concentran siglos de tradición y un programa repleto de momentos únicos, desde los actos más solemnes hasta los más festivos, todos con un mismo hilo conductor: el sentimiento festero de Xixona».

Primeros actos

La programación, elaborada por la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià y el Ayuntamiento, comenzó este viernes con la Nit del Soparet, que incluyó el desfile «dels xiquets» a las 8 de la tarde. Este desfile sirvió para comprobar las evoluciones de los cabos de escuadra infantiles, que fueron valorados por un jurado y tuvieron la oportunidad de llevarse premios. Tras la cena, hubo un segundo desfile con todas las filaes y sus bandas de música.

La jornada del sábado

Este sábado se iniciará con la presentación de bandas y la interpretación conjunta del himno de fiestas, a la que seguirá la tradicional banyà, en la que los festeros recorren las calles del casco antiguo de Xixona invitando a los vecinos a lanzarles agua desde balcones y ventanas. Es un momento tan refrescante como divertido, que prepara el ambiente para el que seguramente sea el acto más esperado de las fiestas de Xixona: la Entrà, que comenzará a las 18 h de la tarde, justo cuando los Festers de l’Any, Julián Cabezos (Pirates-Marinos) e Ismael Miralles «Berlubia» (Moros Vermells), proclamen el inicio del desfile en el que todas las filaes lucen sus vestimentas más vistosas, acompañadas por las bandas de música, boatos y carrozas.

La Entrà, será uno de los momentos clave en el que los Festers de l’Any, proclamen el inicio del desfile en el que todas las filaes lucen sus vestimentas más vistosas, acompañadas por las bandas de música, boatos y carrozas. / Información

El momento de mayor emoción llegará cuando los capitanes de cada bando hagan su entrada en la Plaça. Este año, por el bando cristiano lo harán Andreu González, Jaime López, Alejandro López, Marcos López y Rubén Castaño, de la filà La Canyeta, y por el bando moro Toni Olmos y Francisco Jiménez, de la filà Moros Grocs.

Reconocimientos y distinciones

Dichos cargos se definieron el 22 de julio durante el emotivo acto de nombramiento celebrado en el Barranc de la Font. También se entregaron los reconocimientos a los festers del año, un título honorífico que pone en valor la trayectoria festera de personas muy queridas por su implicación.

El fester del año del bando moro fue para Ismael Miralles Sirvent, conocido como Berlubia, fester incansable desde la infancia, alma de los Moros Vermells y figura central en la vida festera jijonenca durante más de cuatro décadas.

Por el bando cristiano, el reconocimiento fue concedido a Julián Cabezos Juan, fester de los Pirates-Marinos desde hace más de 60 años, exdelegado, expresidente y todavía hoy miembro activo de la junta directiva. Ha sido un referente para su filà, dedicando generosamente su tiempo durante más de tres décadas para que otros pudieran disfrutar al máximo de las fiestas.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de la Batuta d’Or, que este año se concedió a la Unió Musical Llutxent, en reconocimiento a las casi tres décadas que lleva acompañando fielmente a la filà La Canyeta en las fiestas de Xixona. Gracias a esa distinción, será su director, Carlos Pellicer, el encargado de dirigir el Himne de Festes el sábado 23 de agosto por la mañana, durante la tradicional presentación de bandas.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, felicitó a todos los cargos festeros y subrayó «el papel imprescindible que desempeñan los festeros y las filaes en el mantenimiento y crecimiento de unas fiestas que forman parte del alma de nuestro pueblo». También el concejal de Fiestas, Marcos Ros, y el presidente de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jonathan Gras, expresaron su enhorabuena a los nuevos representantes y pusieron en valor el trabajo de todas las personas que se implican cada año en la organización de las fiestas.

Los actos del domingo

Aunque la fiesta acabe tarde el sábado, el domingo 24 empezará bien temprano con la diana, las embajadas de els Contrabandistes y els Pirates, la misa en honor a San Bartolomé y el posterior desfile de salida de misa, el alardo, la embajada del bando moro, el desfile nocturno y la retreta.

El domingo será una jornada repleta de actos y que dará comienzo de buena mañana con la diana. / Información

Cierre de fiestas

El lunes 25, último día, comenzará con la diana y el juicio sumarísimo y entierro del moro traidor, uno de los actos más singulares de la programación. Le seguirán la misa a San Sebastián, la salida de misa, el alardo y la embajada del bando cristiano.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona destacan por contar con un acto propio como el «Juicio Sumarísimo del Moro Traidor». / Información

El cierre de las fiestas de Xixona llegará con el alzamiento de capitanes y abanderados de 2026, el desfile de capitanías y la interpretación final del himno de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.

«Nuestro pueblo tiene actos propios y únicos, embajadas y desfiles espectaculares»

Isabel lópez GALERA: Alcaldesa de Xixona

Isabel lópez GALERA: Alcaldesa de Xixona / Información

Xixona ya está inmersa en su semana grande. ¿Cómo se vive la llegada de estos días tan señalados para el municipio?

Son días de mucha actividad, pero, especialmente, de mucha emoción. Es el momento de estar pendientes de todo, de no parar. Hay que seguir atendiendo el día a día y a la vez disfrutar de todas las actividades culturales y actos festeros, por lo que no paramos en ningún momento del día o de la noche y de lunes a domingo. Son semanas muy esperadas por todos. Estoy convencida de que es un sentimiento común que compartimos toda la población, cada uno desde su casa, organizando trajes e intendencia, por explicarlo de alguna manera, y desde el Ayuntamiento y la Federació de Festes seguimos cada detalle; todos los servicios municipales y concejalías estamos pendientes de una manera especial para que el pueblo brille y estemos preparados para disfrutar al máximo de nuestras Fiestas. Si tengo que destacar un aspecto es que como pueblo todos compartimos un sentimiento festero muy especial y representativo de nuestra historia y todos, de una manera u otra, participamos en las Fiestas.

Las fiestas cuentan con una gran participación, no solo de los festeros, sino también de vecinos y visitantes. ¿Qué cree que las hace tan especiales y diferentes?

Lo más especial es el cariño y las ganas que le ponemos todos los años. Son unas fiestas muy antiguas, más de doscientos años de historia nos avalan, y son buena prueba de que sabemos organizar unas fiestas de categoría y que marcan la diferencia. Con actos propios y únicos como embajadas y desfiles espectaculares. La mayoría de ellos son muy solemnes y formales, pero también hay espacio para la diversión como la «banyà festera» o la retreta. Este año, la diferencia la marcan sus capitanías y tanto Moros Grocs como Canyeta van a hacer gala de una Entrada espectacular donde ambos contarán una historia con sus boatos y escuadras que a buen seguro nos sorprenderá.

La Entrada y las embajadas son dos de los actos centrales. ¿Qué podemos esperar este año de estos desfiles y de las capitanías?

La Entrada no hay que perdérsela. En Xixona ambos bandos, el moro y el cristiano, desfilan el sábado a partir de las 18 h, por lo que es fácil ver a todas las comparsas y ambas capitanías. Es un desfile muy bonito, colorido y elegante, donde los cabos de escuadra marcan el paso y se lucen. Se transmite una energía contagiosa. Se cuida al máximo la música, ya sean marchas cristianas, pasodobles o marchas moras, con las mejores bandas de toda la Comunidad Valenciana, cada una con numerosos músicos. Creo que el amor a la música que demuestran estas fiestas es digno de mención porque marca la diferencia el esfuerzo que las diferentes comparsas hacen todos los años para contar con la mejor música.

También las embajadas son actos que merece la pena ver, a lo largo del domingo y del lunes se suceden diferentes embajadas, cada una de ellas con su toque especial, añadiendo solemnidad y también humor a nuestras fiestas. Desde aquí un reconocimiento a quienes participan en ellas y, muy especialmente, a quienes ejercen el cargo de embajador o embajadora. Mencionar también que desde hace unos años se celebra una Embajada Infantil que hace la delicia de todos.

Uno de los emblemas de las fiestas de Xixona es el Juicio Sumarísimo del Moro Traidor. ¿Qué representa este acto tan singular?

Es un acto representativo de nuestras fiestas porque es propio de aquí. Un acto centenario que surge en realidad de una anécdota entre amigos de la comparsa Moros Grocs que ejemplifica muy bien el espíritu que reina desde siempre durante unos días tan especiales, donde la amistad y el humor ocupan un lugar destacado. Con el tiempo se ha hecho un hueco significativo entre los actos festeros y atrae a medios de comunicación y gran número de visitantes. Puedo decir que es uno de los momentos más esperados. Cuenta, como leyenda, la historia de amor de un moro y una cristiana, escenificada de una manera que se ha mantenido inalterable durante más de cien años, pero que también incorpora una parte de sátira, crítica y humor de la actualidad local, autonómica, nacional e internacional. Siempre arranca muchas risas a la vez que sorprende por toda la «puesta en escena», el acto acaba con un solemne desfile de todo el bando moro.

Xixona celebra dos fiestas de Moros y Cristianos al año, una en agosto y otra en octubre, algo nada común. ¿Cómo se complementan entre sí y qué aportan al municipio?

Tener dos fiestas de Moros y Cristianos es motivo de orgullo para Xixona y otra seña de identidad que nos distingue. Siempre hemos vivido la dualidad de la temporada del turrón durante el otoño y el invierno y del helado durante el resto del año. La población cambia durante estos meses y vemos cómo a partir de marzo aproximadamente una buena parte de nuestros vecinos se traslada a otras poblaciones a abrir sus heladerías y vender el mejor helado artesano. Por esta razón, no pueden participar en las fiestas en agosto y decidieron organizar sus propias fiestas, que primero se celebraban en febrero, y desde hace unos años pasaron a fijar sus fechas en octubre. La relación entre ambas es inmejorable y hay festeros que hacen doblete e incluso participan de manera conjunta en la celebración del Mig Any. Ambas fiestas aportan a Xixona una manera particular de vivir los actos festeros y ponen de manifiesto la idiosincrasia de una población que siempre ha sabido hacer gala de lo mejor que tiene, su gente. Son motivo, como decía, de un orgullo muy especial y hacen que las calles, los bares y restaurantes se llenen de gente y podamos pasarlo bien por partida doble. El turrón y el helado siempre han ido de la mano y han construido nuestro gran nombre a través de los siglos. Ambos, con sus sinergias y sus tiempos, marcan nuestros ritmos como pueblo, incluido el hecho de que disfrutemos de dos fiestas de Moros y Cristianos.

Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los xixonencs en estos días tan especiales?

Mi mensaje como alcaldesa para todos es que disfrutemos de nuestras fiestas como siempre hemos hecho, viviéndolas al máximo y asistiendo a todos los actos. Siempre insisto en que es una buena ocasión para aprovechar e invitar a todos nuestros amigos a que nos visiten en unas fechas tan especiales y en que las puertas de Xixona están abiertas a todos cuantos nos quieran conocer en primera persona porque seguro que lo van a pasar muy bien. Nos conocen gracias a nuestro nombre por ser el «lugar más dulce del mundo» como cuna del turrón de los mejores heladeros repartidos por toda España durante el verano y es una buena ocasión para venir en persona y llevarse el mejor recuerdo. En agosto Xixona es fiesta, calles llenas de música, colorido y alegría.

« La música en Xixona lo es todo; es el alma de la celebración y del sentimiento festero»

Jonathan Gras Murillo: Presidente de la Federació Sant Bartomeu i Sant Sebastià

Jonathan Gras Murillo, Presidente de la Federació Sant Bartomeu i Sant Sebastià. / Información

Jonathan, ¿con qué sensaciones llegas a esta edición de las fiestas tras un año de trabajo desde la Federación?

Llego con la misma ilusión y energía que el primer día. Ha sido un año intenso, pero ver cómo todo toma forma y cómo la gente se implica lo compensa. Ahora, con las fiestas cerca, la emoción es máxima.

Las capitanías y cargos festeros son el corazón de cada edición. ¿Cómo los estás viendo este año? ¿Qué destacarías de los protagonistas de 2025?

Los veo entregados, con muchas ganas y trabajando a tope. Se están esforzando mucho y lo están haciendo con pasión. Destaco sobre todo su implicación y el deseo de dejar huella.

Hay actos que ya son seña de identidad de Xixona, pero lleváis un tiempo reclamano recuperar la procesión. ¿Hay algún avance en este aspecto?

Lamentablemente, no podremos celebrar la procesión, y eso nos duele. Es un acto importante, ya que nuestras fiestas son en honor a Sant Bartomeu y Sant Sebastià. Ojalá pronto podamos recuperarlo porque es una pena para todos los festeros y festeras.

La coordinación de los boatos, la puntualidad de los actos, la escenografía... ¿Qué no se ve pero es clave para que todo salga bien?

Hay mucho trabajo detrás: coordinación, escenografía, horarios… todo se prepara con meses de antelación. Es clave para que todo fluya y se disfrute sin contratiempos.

Este año participan 42 bandas en la Entrada. ¿Qué peso tiene la música en el conjunto de las fiestas y cómo se trabaja para que cada desfile mantenga el ritmo y la emoción?

La música en Xixona lo es todo. Es parte de la fiesta y del sentimiento festero. Tratamos a los músicos como a un festero más y valoramos mucho su fidelidad. Este año, una banda con 27 años junto a nosotros dirigirá el Himno como muestra de agradecimiento.

Uno de los desafíos de este año ha sido adaptar el programa por la ola de calor. ¿Cómo se vivió esa decisión desde dentro de la Federación?

Estamos acostumbrados, agosto siempre exige adaptarse. Lo importante es hacerlo con naturalidad y mantener el espíritu festero. Hemos ajustado lo necesario pensando en el bienestar de todos.

Después de tantos meses de preparación, ¿qué mensaje te gustaría enviar a quienes hacen posible estas fiestas: festeros, músicos, vecinos, y todo el pueblo de Xixona?

A todos los que hacen posibles estas fiestas: festeros, músicos, vecinos y todo el pueblo de Xixona, solo puedo darles las gracias por su esfuerzo, compromiso y amor por nuestras tradiciones. Y a quien todavía no ha vivido nuestras fiestas de Moros y Cristianos, le animo a venir. Las nuestras son de las más antiguas y auténticas, y aquí siempre recibimos a todos con el abrazo jijonenco, ese que hace que quien viene por primera vez, vuelva, y se sienta uno más desde el primer momento. Porque en Xixona, la fiesta se vive con el alma.

Toda una vida dedicada a la Fiesta: María Teresa Escoda

En Xixona hay nombres que no necesitan presentación. María Teresa Escoda es uno de ellos. Mujer trabajadora, festera incansable y maestra artesana, su historia es también la historia de un pueblo que ha sabido crecer sin olvidar sus raíces.

Nacida en 1955, en el seno de una familia panadera, María Teresa aprendió desde niña lo que significa entregarse al trabajo. De aquel horno familiar heredó no solo la técnica, sino una forma de entender la vida: con las manos, con constancia y con orgullo. Lo que empezó como parte de la rutina familiar acabó convirtiéndose en una vocación.

Desde pequeña, María Teresa ha vivido las fiestas de Moros y Cristianos de su pueblo. / Información

Con el tiempo, transformó ese legado en una pasión propia: la pastelería. Fundó Pastelería Escoda, un pequeño obrador que, con los años, se ha convertido en un nombre de referencia en Xixona. Allí ha desarrollado una propuesta reconocida por su calidad, su respeto por la tradición y su capacidad para evolucionar. María Teresa ha sido pionera en modernizar procesos, en mejorar fórmulas, en elevar el producto sin perder el alma del dulce jijonenco. Siempre fiel a sus principios, ha sabido transmitir ese espíritu a su familia, con quienes ha construido un negocio sólido y querido por sus vecinos.

Este 2025, su trayectoria ha sido reconocida a nivel autonómico como finalista en los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana, tanto en la categoría de Artesanía de la Comunidad Valenciana como en la de Mujer Artesana. Es un reconocimiento que llega tras toda una vida de trabajo bien hecho, de dedicación constante y de compromiso con lo auténtico.

Este 2025, su trayectoria ha sido reconocida a nivel autonómico como finalista en los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana, tanto en la categoría de Artesanía de la Comunidad Valenciana como en la de Mujer Artesana. / Información

Pero su aportación a Xixona va más allá del obrador. María Teresa es también parte del corazón festero de la localidad. Ha desfilado en distintas filaes, ha vivido la fiesta como pocas, desde dentro, desde joven, desde siempre. Aunque su implicación ha sido amplia, es en la comparsa Piratas-Marinos donde ha dejado su huella más visible. Allí, además de participar activamente, ha formado parte del Teatro de la Fiesta en el Aire, una de las representaciones más singulares del municipio. En él ha demostrado no solo entusiasmo, sino también una capacidad especial para conectar con el espíritu festero del municipio.

María Teresa es también parte del corazón festero de la localidad. Ha desfilado en distintas filaes, ha vivido la fiesta como pocas, desde dentro, desde joven, desde siempre. / Información

Su relación con las fiestas es tan cercana como auténtica. No es solo alguien que participa; es alguien que forma parte de esa estructura invisible que hace posible que todo fluya, año tras año. Por eso, cuando el Ayuntamiento de Xixona le propuso ser pregonera de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2025, la noticia fue celebrada por todo el municipio.

«Estas fiestas las he vivido desde pequeña, y con ellas he reído, he compartido y he disfrutado como festera, como vecina y como jijonenca», afirmaba María Teresa al conocer su nombramiento.

El pasado 15 de agosto, sobre el escenario del Barranc de la Font de Xixona, María Teresa pronunció un pregón que tocó el corazón de todos los presentes. No necesitó grandes discursos. Bastó con su forma de contar, con su manera de mirar al público, con la emoción visible en cada frase. Fue un pregón cercano, sincero, cargado de recuerdos, de gratitud y de orgullo compartido. «Poder anunciar el inicio de las fiestas desde el escenario es un privilegio muy especial que guardaré siempre en el corazón», comentaba antes del acto.

Y es que su elección como pregonera no ha sido solo un homenaje a su trayectoria. También, un reconocimiento a quienes construyen pueblo desde el día a día, desde el trabajo, desde la cercanía. María Teresa representa a tantas mujeres que sostienen la vida cultural y social de Xixona sin pedir protagonismo, pero mereciéndolo.

María Teresa representa a tantas mujeres que sostienen la vida cultural y social de Xixona sin pedir protagonismo, pero mereciéndolo. / Información

Su historia es también una invitación a mirar alrededor, a valorar lo que tenemos cerca, a rendir homenaje a quienes hacen del compromiso una forma de vida. Con entrega, con alegría y con un amor profundo por su tierra, María Teresa Escoda es, sin duda, una de las figuras más queridas de Xixona. Y su pregón, más que un discurso, fue una declaración de amor al pueblo que la ha visto crecer, trabajar, celebrar y soñar.

Programa de actos

Sábado 23 de agosto

08:00 h. Presentación de bandas desde el Castillo de Fiestas hasta el Ayuntamiento por la av. Constitució-La Plaça y al finalizar todas las bandas,interpretación del himne de festes.

11:30 h. La Banyà. Desde la puerta del Ayuntamiento.

12:30-14:30 h. Desfile oficial de la Banyà.desde el Castillo de Fiestas hasta el Ayuntamiento.

18:00 h. L’Entrà.Desde el balcón de la Casa Pòsit en la calle del Vall

23:30 h. Desfile nocturno. Desde el Castillo de Fiestas hasta el Ayuntamiento.

Domingo 24 de agosto

07:30 h. Diana. Desde la puerta del Ayuntamiento.

09:30h. Embajada contrabandista. La filà contrabandistes y su banda de música iniciarán su trayecto desde la calle del Vall, hacia el Castillo de Fiestas, custodiado por La Canyeta. A continuación embajada de los pirates acompañados por su banda de música desfilarán desde el Ayuntamiento al Castillo de Fiestas.

11:00 h. Misa a San Bartolomé y a posteriori salida de misaTodos los festeros y festeras con sus bandas de música se situarán en las inmediaciones de la iglesia para desfilar,.

17:30 h. Alardo. Desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Castillo de Fiestas.

20:00 h. Embajada del moro desde la puerta del Ayuntamiento.

23:00 h. Retreta desde el castillo de fiestas al Ayuntamiento

01:30 h. Actuación Orquesta Gravity en el parque del Barranc de la Font.

Lunes 25 de agosto

07:30 h. Diana.Desde la puerta el Ayuntamiento.

09:30 h. Juicio sumarísimo del moro traidor.Desde la puerta del Ayuntamiento al Castillo de Fiestas A continuación, entierro del moro traidor. Desfile, desde el Castillo de Fiestas hasta el Ayuntamiento.

11:00 h. Misa a San Sebastián. Desde la puerta del Ayuntamiento todos los capitanes y abanderados y festeros se trasladarán a la iglesia

17:30 h. Alardo. Desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Castillo de Fiestas.

20:00 h. Embajada del cristiano. y Al finalizar alzamiento de capitanes y abanderados 2026 y después desfile de capitanías.