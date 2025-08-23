Una gran Entrada marca el inicio de los Moros y Cristianos en Xixona

La trilogía de fiestas de Xixona ha comenzado, como acostumbra, por todo lo alto. La gran Entrada ha sido el culmen del primer día de Moros y Cristianos, y con ella el color, la música y la ostentación que llevan consigo todos los festeros se apoderaron de la avenida Constitució, en el corazón del casco urbano xixonenc.

El acto de apertura oficial de la fiesta inició a las 18:00 horas con la proclamación del inicio del desfile desde la Casa del Pósit, que corrió a cargo de los festers de l’any, Julián Cabezos (Pirates-Marinos) e Ismael Miralles (Moros Vermells). Sus voces entonaron, otro año más, la esperada frase:«Per sant Bartomeu i sant Sebastià, que arranque l’entrà».

A partir de ese instante, todas las filaes comenzaron la marcha, luciendo sus mejores vestimentas, con sus boatos, carrozas y caballos y, por supuesto, acompañadas por sus respectivas bandas de música y sus pasodobles. Porque aunque la Entrada sea toda elegancia, esta fiesta no sólo se ve, también se escucha.

Xixona vibra con la entrada de los Moros y Cristianos / Alex Domínguez

Capitanías de La Canyeta y Moros Grocs

El orden de la Entrada mandaba que desfilase primero la filà Cavallers del Cid, seguidos de Pirates-Marinos, Llauraors, Contrabandistes y La Canyeta, todas estas filaes en representación del bando de la cruz. Por parte del bando de la media luna, desfilaron Kaimans, Moros Verds, Marroc, Moros Vermells y Moros Grocs, por ese orden, siendo las últimas filaes de cada bando las que ostentan la capitanía.

El momento más esperado de la noche fue la llegada de los capitanes de cada bando a la plaza. Este año el honor recayó, por el bando cristiano, en Andreu González, Jaime López, Alejandro López, Marcos López y Rubén Castaño, de la filà La Canyeta. Por el bando moro los elegidos fueron Toni Olmos y Francisco Jiménez, de la filà Moros Grocs.

Actos del domingo

La fiesta continuará este domingo con una intensa jornada que arrancará a primera hora con la Diana y que tendrá como momentos centrales las embajadas contrabandista, pirata y mora, la misa en honor a San Bartolomé y el esperado Alardo de la tarde, donde el estruendo de la pólvora volverá a retumbar en las calles del municipio. La Retreta nocturna y la música de la orquesta Gravity, ya de madrugada en el Barranc de la Font, pondrán el broche a la jornada central de las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona.