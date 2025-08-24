El Gobierno estudia ampliar la desaladora de Mutxamel para garantizar el suministro a las ciudades turísticas

La desaladora de Mutxamel-El Campello lleva ya año y medio operando al 100 % de su capacidad, fijada en 18 hectómetros cúbicos anuales. Sin descanso, tras años de infrautilización. Se puso en marcha por primera vez en 2015 y se ha convertido en una infraestructura clave para el abastecimiento de l'Alacantí y de Benidorm.

El complejo se construyó ya previendo una segunda fase que ahora reclaman los usuarios, para así garantizar el suministro de grandes ciudades turísticas como Benidorm, Alicante o El Campello.

La ampliación permitiría incrementar la producción de 18 a 28 hectómetros cúbicos al año

Las instalaciones, denominadas oficialmente Desaladora Marina Baja pese a estar en Mutxamel, tienen capacidad de generar de 50.000 metros cúbicos diarios gracias a sus tres líneas de producción y se levantaron dejando los espacios necesarios y preinstalaciones para incorporar dos líneas más, para así poder alcanzar una producción de 80.000 metros cúbicos diarios. Es decir, 28 hectómetros cúbicos al año.

Zona de control de la desaladora de Mutxamel / Jose Navarro

Desde Acuamed han explicado que "hay interés por la ampliación prevista de la desaladora por parte de algunos de sus usuarios". Y aunque han aclarado que "actualmente esta actuación no está incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal", han añadido que "no obstante, se están realizando estudios por parte del organismo de cuenca", en este caso la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así, la posibilidad de ampliación está sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica, que debe valorar su necesidad para una zona con gran dependencia del agua desalada y que constituye un área eminentemente turística.

Y dotarla de partida económica en un contexto en el que el Gobierno central mantiene los presupuestos prorrogados, lo que no facilita la puesta en marcha de nuevos proyecto, aunque tampoco la impide.

Acuamed está construyendo dos depósitos junto a la desaladora para garantizar el suministro de un día en caso de una avería

Además, el Gobierno central está tramitando o ejecutando inversiones de envergadura en esta instalación por valor de 30 millones de euros, en la construcción de dos grandes depósitos que están muy avanzados y en la licitación de las obras para abastecer de agua desalada a Mutxamel y a la zona norte de El Campello.

Beneficiarios

Actualmente la mayor parte de la producción del complejo se destina a abastecer la Marina Baixa, dada la situación de falta de recursos propios por la sequía, con sus embalses bajo mínimos.

La instalación de Mutxamel se levantó contemplando que pudiera dar servicio a Benidorm en caso de emergencia, como está siendo ahora. Del mismo modo sus usuarios son El Campello, Alicante -zona norte- y Sant Joan. Y está pendiente la obra para que también dé servicio a Mutxamel.

Así, con la ejecución de la ampliación se podría ampliar el suministro a la zona de la Marina Baixa, así como incrementar los caudales que se destinan a l'Alacantí.

Los dos depósitos que está construyendo Acuamed junto a la desaladora de Mutxamel, en una imagen de esta semana / PILAR CORTES

Por otra parte, hay que recordar que el Ayuntamiento de Benidorm impulsa un proyecto para construir su propia desaladora, que estaría gestionada por el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y daría servicio a la comarca, para reducir así su dependencia de aportes externos en momentos de sequía como el actual.

El complejo podría producir hasta 7 hectómetros cúbicos al año. De todas formas, desde Acuamed han señalado que este consorcio ha manifestado su "interés en continuar recibiendo agua desalada de la planta de Mutxamel", de la que se ha convertido en su principal beneficiario en el último año, ya que Alicante capital tiene otro aportes de la desaladora de Aguamarga.

Dos depósitos frente a averías

Por otra parte el ministerio, también a través de Acuamed, está llevando a cabo unas obras de calado para ampliar la desaladora. En este caso el objetivo es incrementar su capacidad de almacenamiento, que actualmente es casi nula, para así poder hacer frente a una avería.

Las inversiones en ejecución o en tramitación sobre el complejo ascienden a 30 millones de euros

Por ello se están construyendo dos grandes depósitos con capacidad para un total de 40.000 metros cúbicos, de forma de que la instalación pueda tener el equivalente prácticamente a la producción de un día de reserva, como un "colchón" en caso de cualquier incidencia, para así garantizar el abastecimiento a los municipios que dependen de esta infraestructura y sus cientos de miles de residentes.

Otra imagen de la desaladora de Mutxamel / INFORMACIÓN

Según han informado desde Acuamed, la estimación es que los depósitos entren en funcionamiento a principios de 2026. Los trabajos tienen un coste de 9 millones de euros y empezaron en noviembre de 2024 con el movimiento de tierras.

Acuamed prevé que entren en funcionamiento los dos nuevos depósitos a principios de 2026

Ahora los depósitos son claramente reconocibles, ya que se ha terminado la cimentación y buena parte de las paredes exteriores, centrándose ahora los trabajos en el forjado de la cubierta, entre otras cosas. La obra la lleva a cabo la UTE Pavasal-Pavagua, a la que se adjudicó el contrato en el concurso público abierto para un proyecto que el Gobierno central considera estratégico.

Actualmente la desaladora Marina Baixa no dispone de un depósito de regulador, más allá de un tanque de 2.000 metros cúbicos, que es completamente insuficiente, ya que la instalación produce 50.000 m3 al día.

Los dos depósitos, una necesidad urgente En la documentación de Acuamed para la construcción de los dos depósitos se destaca que la planta desaladora de Mutxamel, ante cualquier avería o fallo en la instalación o en el citado depósito de 2.000 metros cúbicos, "podría dejar sin servicio a los usuarios actuales, debido al escaso margen de almacenamiento disponible en relación con la demanda. Las nuevas obras permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento y la seguridad de suministro, por lo que se debe abordar la construcción del depósito con urgencia para reforzar las garantías de suministro de agua potable de una zona sometida a un alto estrés hídrico".

La planta desaladora de agua de mar, por ósmosis inversa, dispone de tres líneas de producción de agua que generan 750 metros cúbicos por hora cada una, que hacen un total de 2.250 m³/h. Esto se traduce en 18 hm3 al año.

Así, con este proyecto se va a poder aumentar del sistema de almacenamiento de agua desalada, mediante la construcción de dos depósitos idénticos, situados anexos a la planta, en la partida de El Cantalar, con una capacidad aproximada de 40.000 metros cúbicos, y que recibirán el agua producida en la desaladora previamente a la distribución de la misma.

Abastecimiento de otras poblaciones

Por otra parte, el Gobierno central reactivó el pasado año las obras para llevar agua desde la desaladora a Mutxamel y el norte de El Campello, un proyecto que se paralizó hace casi una década por motivos técnicos y al encarecerse su coste, dejando la actuación abandonada y a medio hacer.

Así, desde Acuamed han explicado que esperan que los trabajos, valorados en 21 millones se liciten en el último trimestre de este año, una vez se haya finalizado la redacción del proyecto y se proceda a su aprobación.

La intervención contempla una serie de infraestructuras y decenas de nuevas expropiaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sacó hace casi un año a información pública el proyecto para terminar las obras correspondientes al refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en Mutxamel y El Campello.

Una actuación que supone la ejecución de los trabajos pendientes correspondientes a nuevos depósitos y estaciones de bombeo, así como la ampliación de depósitos existentes y nuevos tramos de conducciones que conecten las instalaciones con la red de distribución prevista.

Depósito de agua inacabado frente al aeródromo de Mutxamel, cuya finalización contempla el nuevo proyecto / Jose A. Rico

Entre las obras contempladas en el término municipal de El Campello destacan la construcción de dos nuevos depósitos de una capacidad de 2.500 metros cúbicos cada uno, en uno de los cuales está prevista una futura ampliación de 1.500 metros cúbicos. Además, se finalizará la conducción que alimenta la estación de bombeo número 1 desde el depósito El Ramellat, que se abastece actualmente desde la desaladora de Mutxamel.

Asimismo, se construirán dos estaciones de bombeo y dos conducciones de impulsión. En uno de los tramos ya hay unos 140 metros ejecutados antes de que se paralizara la obra.

Por lo que respecta al término municipal de Mutxamel, se realizarán, entre otras, obras de conexión de entrada y salida de las conducciones a la estación de bombeo y se terminarán los depósitos de Los Llanos II, de 7.500 metros cúbicos de capacidad, y de El Collado de 2.500 metros cúbicos.

En los dos municipios se adecuarán los caminos de acceso a los depósitos y a las estaciones de bombeo y la urbanización de las parcelas, así como conexiones eléctricas directas desde la red de alta tensión de Iberdrola con líneas aéreas o subterráneas a los puntos que necesiten de suministro eléctrico, en tensión máxima de 20 kV.

La desaladora de Mutxamel / Jose Navarro

Los trabajos se paralizaron en el año 2016 por motivos técnicos y año y medio después la adjudicataria renunció al contrato, por lo que la actuación lleva nueve años abandonada y sin terminar.

Se da entonces la paradoja de que Mutxamel, que alberga la planta desaladora que da servicio a la comarca y a la Marina Baixa, no puede recibir su caudal, algo que se resolverá con el proyecto que tramita la CHJ con un presupuesto total de 20.952.317,88 euros.

Polémica

Además, este proyecto se vio envuelto en un proceso judicial que está en la Audiencia Nacional, quien confirmó en enero de 2024 el procesamiento de ocho de los 42 imputados en el caso Acuamed. El magistrado Manuel García Castellón investigó la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales.

La Fiscalía Anticorrupción documentó la participación de todos ellos, ingenieros y directivos de firmas privadas, en las presuntas irregularidades detectadas en este proyecto y también en la planta desalinizadora de Torrevieja.