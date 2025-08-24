La medida que toma Sant Joan para protegerse del boom de viviendas turísticas

Cada día se inscriben 16 pisos turísticos en la provincia. El turismo masivo y la proliferación de bloques destinados a visitantes se ha convertido en los últimos años en un grave problema para muchas ciudades, ya que no solo ponen en riesgo su identidad, también agravan la crisis de la vivienda y contribuyen al fenómeno de la gentrificación.

Sant Joan d'Alacant ha decidido adelantarse a esta situación y ha realizado una modificación puntual del Plan General para regular la implantación de las viviendas de uso turístico en el término municipal. El PP llevó la modificación al último pleno, donde contó con el apoyo del PSOE, mientras que los otros dos partidos de la oposición, Compromís y Vox, se abstuvieron.

De este modo, el Ayuntamiento prohíbe las casas turísticas en el casco histórico y en Benimagrell porque se trata de viviendas antiguas, de planta baja, con problemas de accesibilidad y que no reúnen las condiciones para este modelo.

Viviendas en Benimagrell / INFORMACIÓN

En el resto del casco urbano, en la zona del ensanche, la Rambla o la biblioteca sí que permite este tipo de viviendas pero con dos supuestos: uno de ellos es que los locales comerciales se puedan transformar en viviendas. "Tienen una entrada diferencia del resto del edificio y las molestias se minimizarían", explica el concejal de Urbanismo, David Aracil.

"No queremos que las viviendas turísticas se conviertan en un problema, se trata de minimizar todo lo que podamos estas situaciones" David Aracil — Concejal de Urbanismo de Sant Joan

El segundo es que se trate de urbanizaciones o edificios completos los que se destinen para uso turístico. "De esta manera, no se comparte con la zona residencial y se evitan problemas de ruido y de convivencia", señala.

El municipio está "muy por debajo" del umbral de ocupación de viviendas turísticas, con el 1,3 por ciento, mientras que el 5 por ciento sería el dato normal y el 7-8 por ciento se considera ya saturación.

Planes parciales

Aunque Sant Joan no tiene los problemas que están afectando a Alicante, el municipio está creciendo a pasos agigantados, con cientos de viviendas ya en Nou Nazareth y otros bloques que se están construyendo en la actualidad. A esto se suman planes parciales pendientes, con lo que se prevé un incremento de población en la próxima década, dada su cercanía y buena conexión con la capital.

De ahí, las restricciones aprobadas. "No queremos que las viviendas se conviertan en un problema, se trata de minimizar todo lo que podamos estas situaciones", incide.

El concejal señala que Sant Joan es una ciudad universitaria, con la UMH, y hay muchos estudiantes que viven de alquiler en el municipio durante ocho o nueve meses al año.

La modificación puntual del Plan General está en periodo de exposición pública durante 45 días y el gobierno local llevará el punto al pleno para su aprobación definitiva el próximo octubre. Mientras, está trabajando en una ordenanza sobre este tema que recogerá sobre el papel estos cambios.

Aluvión de peticiones

Esta no es la primera medida que toma Sant Joan sobre los pisos turísticos, ya en julio del año pasado aprobó en pleno la suspensión de licencias de nuevas viviendas turísticas por un periodo de un año.

El motivo fue blindarse ante la avalancha de petición de licencias registradas en 2023 y el primer semestre de 2024, un centenar, lo que hacía que hubiera un total de 238 viviendas de este tipo, según el registro público de la Conselleria de Vivienda.

En el caso de las comunidades de propietarios, un decreto del Gobierno central del pasado abril establece que estas sean las que den el visto bueno expreso a la instalación de nuevas viviendas de uso turístico en sus edificios.

Se trata de una modificación de la normativa que marca que para implantarlas se requiere del acuerdo por parte de la comunidad de propietarios con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los dueños.