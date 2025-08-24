Xixona se entrega al bando moro

Tras la resaca de la Gran Entrada celebrada el sábado, este domingo los musulmanes se han hecho con las llaves del castillo de Fiestas de Xixona tras imponerse a los Cristianos en el esperado alardo de la tarde. La pólvora y las salvas de arcabuces han marcado el acto, que ha resonado por todo el municipio y ha vuelto a llenar de ambiente festero las calles del centro.

A partir de las 17:30 horas, las tropas de ambos bandos han partido desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Castillo de Fiestas para protagonizar uno de los momentos más intensos de la trilogía festera.

Finalmente, los de la media luna han logrado alzarse con la victoria y conquistar la fortaleza, aunque solo sea por unas horas, hasta que mañana los cristianos recuperen la plaza. El protagonismo de la tarde ha continuado a las 20:00 horas con la Embajada Mora, en la que la filà Kaimans, acompañada por la embajadora, el capitán y el abanderado de Fiestas, así como dos escuadras de la filà Moros Grocs y la cuerda de metal y percusión con timbales de la banda de música de los Grocs, ha desfilado desde la puerta del Ayuntamiento.

Alardo y Embajada de los Moros y Cristianos de Xixona / Alex Domínguez

El acto, cargado de solemnidad y espectacularidad, ha puesto en escena el parlamento entre los bandos y ha culminado con la entrega de las llaves a los musulmanes. Las fiestas, sin embargo, todavía guardan uno de sus momentos más esperados: el Moro Traidor, que tendrá lugar este lunes.