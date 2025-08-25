Detenido en Xixona un hombre armado tras una persecución de madrugada

De madrugada, por el parque y armado con una pistola. La Policía Local de Xixona ha detenido a un hombre que iba armado en la vía pública con un revólver, que guardaba en el pantalón.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del sábado al domingo, pasadas las 0.30 horas, cuando agentes vieron en el Barranc de la Font a un hombre, que ya tenían identificado por detenciones anteriores, que iba con bolsas, ha explicado a este diario la alcaldesa, Isabel López.

Los policías sospecharon de su actitud y le pidieron que les mostrara lo que llevaba, momento en el que el hombre huyó a la carrera.

Los agentes le persiguieron y le dieron caza unas decenas de metros después, en la puerta del antiguo hotel Pichoc. Dos de los miembros de las fuerzas de seguridad llegaron a sacar dos armas táser, según un vídeo del momento de la detención que está publicado en redes sociales.

Ante la Justicia

En el interior de las bolsas llevaba más armas y munición, según fuentes cercanas a la investigación. Al arrestado se le abrieron diligencias y ha pasado a disposición judicial.

La primer edil ha destacado la labor de los agentes: "Dar la enhorabuena a la Policía Local por la gran actuación realizada y a la Guardia Civil por su rápido apoyo".

El municipio turronero se encuentra estos días celebrando las fiestas de Moros y Cristianos. López ha recalcado que el suceso se produjo una vez había terminado la Entrada; no obstante, ha solicitado a la Guardia Civil más efectivos para los actos que quedan por celebrarse.