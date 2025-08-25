La pauta que seguía para robar en casas de Sant Joan y Mutxamel: desorientado y pidiendo agua

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años con numerosos antecedentes como presunto autor de una oleada de robos en viviendas habitadas en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel.

Al arrestado se le imputan cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con moradores, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas, según fuentes de la Benemérita.

El área de investigación del Puesto Principal de Sant Joan activó, a raíz de diferentes denuncias sobre robos en viviendas en los dos municipios, un dispositivo específico para el esclarecimiento de los hechos. Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias en el marco de la operación "Withbeard", los agentes lograron identificar al presunto autor.

El modus operandi llevado a cabo por el sospechoso seguía un patrón definido: accedía a domicilios durante el día; si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas, según las mismas fuentes.

Tarjetas

Siempre que podía, se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

Una vez se conoció la identidad del autor, y contando con la colaboración de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante, se procedió a su localización y detención. Además, se lograron intervenir 582 euros relacionados con los hechos.

El detenido, un hombre de 57 años, que cuenta con numerosos antecedentes, y al que se le imputan cinco delitos de robo con fuerza y un hurto en viviendas, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa, por el uso fraudulento de tarjetas sustraídas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Consejos

Desde la Guardia Civil se aconseja seguir unas pautas sencillas que reducen el riesgo de sufrir robos en domicilios: