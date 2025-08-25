La pauta que seguía para robar en casas de Sant Joan y Mutxamel: desorientado y pidiendo agua
La Guardia Civil detiene a un hombre con numerosos antecedentes como presunto autor de una oleada de robos en viviendas
La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años con numerosos antecedentes como presunto autor de una oleada de robos en viviendas habitadas en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel.
Al arrestado se le imputan cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con moradores, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas, según fuentes de la Benemérita.
El área de investigación del Puesto Principal de Sant Joan activó, a raíz de diferentes denuncias sobre robos en viviendas en los dos municipios, un dispositivo específico para el esclarecimiento de los hechos. Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias en el marco de la operación "Withbeard", los agentes lograron identificar al presunto autor.
El modus operandi llevado a cabo por el sospechoso seguía un patrón definido: accedía a domicilios durante el día; si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas, según las mismas fuentes.
Tarjetas
Siempre que podía, se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.
Una vez se conoció la identidad del autor, y contando con la colaboración de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante, se procedió a su localización y detención. Además, se lograron intervenir 582 euros relacionados con los hechos.
El detenido, un hombre de 57 años, que cuenta con numerosos antecedentes, y al que se le imputan cinco delitos de robo con fuerza y un hurto en viviendas, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa, por el uso fraudulento de tarjetas sustraídas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que decretó su ingreso en prisión provisional.
Consejos
Desde la Guardia Civil se aconseja seguir unas pautas sencillas que reducen el riesgo de sufrir robos en domicilios:
- Cierra siempre puertas y ventanas con llave, incluso para ausencias breves; refuerza accesos a patios o zonas menos visibles.
- No abras a desconocidos ni facilites la entrada por excusas (pedir agua, usar el baño, revisar instalaciones); exige acreditación y confirma por teléfono con la empresa si es necesario.
- Guarda bolsos, carteras, llaves y dispositivos fuera de la vista y lejos de puertas/ventanas; valora cajas de seguridad e inventarios de objetos de valor.
- Si tiene sospechas de haber sido víctima de un hecho delictivo, ves la puerta forzada o una ventana rota, no entres y llama de inmediato al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o al 112.
- Utiliza la app AlertCops para comunicar hechos y recibir avisos de seguridad; permite contactar con emergencias y compartir geolocalización con los servicios de emergencias.
