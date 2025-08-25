San Vicente forma a los trabajadores de Derechos Sociales para detectar conductas suicidas en la ciudadanía

Los problemas de salud mental se han multiplicado por siete en una década entre jóvenes y adolescentes y la mitad de los menores de 30 años experimenta con frecuencia ideas suicidas. Son los datos del último informe del Consejo de la Juventud de España (CJE) y Oxfam Intermón, que hace una radiografía de la situación de precariedad laboral.

El paro, la precariedad laboral y la crisis de la vivienda son las principales preocupaciones de la generación de entre 16 y 29 años, de la cual el 48,9 % ha experimentado esas ideas.

La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Mariela Torregrosa, considera una prioridad la salud mental y ha dado un giro de 180 grados a las acciones para abordar este grave problema desde distintos ámbitos.

Por un lado, ha promocionado el 024 con un vídeo, ya que, al contrario de lo que ocurre con el teléfono de atención contra la violencia machista (el 016), el de atención a conductas suicidas "no está suficientemente arraigado en la sociedad".

Testimonios

También realizó una jornada en la que participaron los profesionales del ámbito de la sanidad, la administración o la educación y que incluyó el testimonio de una mujer que había intentado suicidarse. "Contaba su historia y daba unas pautas de cómo fue su camino, qué le pasó, todas las fases y un poco del tema de su familia", explica.

Pero Torregrosa consideraba que no era suficiente y había que dar un paso más; así se puso en contacto con la Fundación Española de Prevención del Suicidio, uno de cuyos responsables es jefe de Psiquiatría en Torrevieja.

"La prevención es que las personas no lleguen a estar mal, lo que hacemos es trabajar para intentar que no lleguen a ese estado" Mariela Torregrosa — Edil de Derechos Sociales de San Vicente

La concejala le explicó que quería dar un curso a todos los trabajadores que están en contacto con la ciudadanía. La asociación no solo se involucró en la iniciativa, sino que les hizo el programa a medida, específico para la administración de servicios sociales.

"Los cursos que hay son para sanitarios, nos lo han adaptado y lo está haciéndolo el personal técnico de la concejalía, es un curso que ayuda a detectar conductas suicidas".

Y es que en Derechos Sociales los trabajadores tratan con personas con todo tipo de problemas, no solo a los vulnerables económicamente, también conflictos de familia o con menores. "Tenemos que saber cómo identificar a las personas, su estado de ánimo, cuándo está pasando por una situación muy difícil en su vida, es decir, una situación de vulnerabilidad", explica Torregrosa.

Prevención

San Vicente se ha convertido en uno de los primeros ayuntamientos en España que aborda la prevención del suicidio desde esta perspectiva.

La concejal del PP considera que este curso es una herramienta importante para poder abordar este problema: "Es muy preocupante, las cifras son terribles, de esta manera los trabajadores están formados y pueden dar el mejor servicio posible a nuestros ciudadanos y pueden enfocar la manera de tratar con ellos".

Torregrosa recuerda que hace años la cifra de accidentes de tráfico era gigantesca y la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó una campaña de publicidad "muy real, pero muy fuerte también" a partir de la cual empezaron a reducirse los siniestros.

Otra de las acciones que ha puesto en marcha ha sido una prueba piloto consistente en realizar actividades con estudiantes de instituto que pasan por circunstancias difíciles, situaciones de estrés, ansiedad o frustración.

Superar situaciones

Se pusieron en contacto con los centros educativos y crearon grupos de trabajo con personal técnico especializado en el que los jóvenes identifican lo que les ocurre y realizan actividades que les ayudan a superar estas situaciones.

"La prevención es que las personas no lleguen a estar mal, lo que hacemos desde Derechos Sociales es trabajar para intentar que no lleguen a ese estado", cuenta.

La concejalía no trabaja la salud mental porque no tiene las competencias para ello, es la Generalitat quien se encarga, pero Torregrosa tiene claro que sí puede "dar herramientas a la gente para que pueda salir de situaciones de riesgo".