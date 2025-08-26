Arranca el sueño de las Reinas de las Fiestas del Cristo de Sant Joan

Sant Joan d’Alacant ha coronado a sus Reinas y Damas 2025 de las Fiestas Mayores en honor del Santísimo Cristo de la Paz. Más de 1.500 personas acudieron a la Plaça Josep Carreras para presenciar la gala de Coronación de las Reinas y Damas 2025, el acto multitudinario que abre todos los años, a finales de agosto, el programa oficial de festejos que tendrá sus días grandes del 12 a 16 de septiembre.

Sobre una larga pasarela que daba acceso a un gran escenario, comenzaron a caminar los sueños de tres niñas y cuatro mujeres. Las siete han visto cumplidos sus sueños como máximas representantes festeras de Sant Joan al tomar posesión de sus cargos ante cientos de familiares, amigos y peñistas.

En medio de aplausos, mucha emoción y alguna que otra lágrima de alegría, fueron coronadas como máximas representantes festeras de Sant Joan d’Alacant la Reina de las Fiestas del Cristo 2025, María Soler Delgado; Reina Infantil de las Fiestas del Cristo 2025, ⁠⁠Paloma Moreno Garrido; las Damas de Honor de las Fiestas del Cristo 2025, Vera Muñoz Mojica, ⁠Lucía Gosálbez Crespo e Irene Bernal Martínez; y las Damas de Honor Infantiles de las Fiestas del Cristo 2025, Rim Marouf Mamdouh y ⁠Paola Rosa Bian Cota.

Un momento del acto, con las Reinas y damas y representantes políticos / INFORMACIÓN

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, fue el encargado de imponerles las coronas e insignias de la corporación municipal, después de que sus antecesoras, los cargos de honor 2024, les colocaran las bandas acreditativas.

Despedida de cargos

Precisamente, el momento más emotivo de la gala, fue cuando llegó la despedida de los Cargos de Honor 2024. Nerea Fuentes Gaitán, Reina Infantil 2024, y Aixa Verdú Ruiz, Reina de las Fiestas 2024, pronunciaron unas sentidas palabras sobre las vivencias y recuerdos de un año de reinado, acompañadas por sus Damas de Honor, las jóvenes Laura Sanmiguel Masegosa y Melanie Masanet Miranda, y las niñas, Lucía Gosálbez Vicéns y Astrid Giménez Martínez. A las seis se les rindió un gran aplauso por representar tan bien este cargo durante el último año.

Coronación de las Reinas y damas de las Fiestas del Cristo / INFORMACIÓN

La gala celebrada el sábado, que llevó como título L’Essència de la Festa, estuvo organizada por la Junta de Penyes de Sant Joan d'Alacant, con la colaboración de la Comisión de Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz y del Ayuntamiento.

De la presentación se encargaron la Bellea del Foc d’Alacant 2024, Alba Muñoz Navarro, y el festero y vicepresidente de la Junta de Penyes, Sergio Soler Sala. Además del alcalde de Sant Joan, intervinieron la presidenta de la Comisión de Fiestas, Juliana Giner, y el presidente de la Junta de Penyes, Luis Sabater.

Asociaciones festeras

Asimismo, el acto contó con la presencia de la Bellea del Foc Infantil 2025, Valentina Tárraga, de la Dama de Honor de la Bellea del Foc d’Alacant, Lucia Gómez Barril, y de la Reina de la Huerta de Murcia, Alba Franco Sánchez. Además, participaron todas las entidades festeras de Sant Joan, así como se recibió la visita de colectivos y asociaciones festeras de San Vicente del Raspeig, El Campello, Tibi, Elda, Elche, Yecla, Valencia y Alicante.

Las actuaciones artísticas corrieron a cargo de la banda de la Sociedad Musical la Paz, la Foguera Sagrada Familia y el Ballet Naracé y los fuegos artificiales fueron obra de la Pirotecnia Hermanos Caballer.

El próximo acto relacionado con las Fiestas del Cristo 2025 tendrá lugar el viernes 29 de agosto, en la Plaça Josep Carreras, con el Concierto de Verano que interpretará la banda de la Sociedad Musical La Paz y el trompetista Rubén Simeó, dirigidos por Celia Torá. Una actuación que forma parte de la gira "Close to you" que está desarrollando el virtuoso trompetista por escenarios de toda España.