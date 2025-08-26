El susto que se van a llevar estas semanas en San Vicente con un recibo

Ya están aquí. Son los recibos de la basura y del IBI, que han comenzado a llegar a los vecinos de San Vicente del Raspeig.

El Ayuntamiento ha comenzado a pasar el cobro del segundo recibo de la tasa por la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos correspondientes al actual ejercicio 2025.

En marzo pasado, el equipo de gobierno decidió fraccionar a través de dos pagos el tasazo de la basura, que desde este año se ha incrementado prácticamente el doble.

Con esta medida, intentaba dar más facilidades a la ciudadanía y amortiguar el recibo. El primero se cobró en el mes de mayo y el segundo periodo de pago se remitió a finales de julio, de modo que los recibos llegan a los hogares desde agosto.

Desconocimiento

Pero hay quienes no estaban informados de esta circunstancia y han acudido a los partidos políticos a preguntar el motivo por el que están recibiendo esta segunda factura. La respuesta: es lo que hay, toca pagar.

Para "mitigar" esta descomunal subida, el equipo de gobierno de PP y Vox impulsó una modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que supone una rebaja del 5% sobre el tipo de gravamen y cuota, con el objetivo de reducir la carga fiscal de los contribuyentes.

Al final se traduce en que por la tasa de basura los hogares pagaban 84,24 euros en el caso del casco urbano y 87,80 en las urbanizaciones y este 2025 será prácticamente el doble.

Como ha venido informado este diario, PP y Vox sacaron adelante en el pleno el pasado diciembre la modificación de la ordenanza que regula la tasa del servicio de recogida y tratamiento de residuos.

Era la aprobación definitiva, una vez pasado el periodo de exposición pública y estudiado las alegaciones, 71, presentadas por vecinos particulares, urbanizaciones, asociaciones de vecinos de barrios y partidos políticos, todas ellas desechadas.

Subida descomunal

La tasa de basura sube de media un 98% y divide el municipio en siete áreas tarifarias. La nueva ordenanza fiscal sigue el cumplimiento de la directiva europea que exige que los costes reales del servicio de recogida y tratamiento de residuos se equiparen a la tasa que pagan los ciudadanos.

Los partidos de la oposición de izquierdas han reprochado en incontables ocasiones a PP y Vox que de los cuatro principios de la ley, solo se cumple uno, el recaudatorio, y han dejado fuera los otros tres: quien contamina paga, las reducciones en la cuota por distintas circunstancias y la capacidad económica diferenciada.

"Vamos a pagar 3,4 millones más al año mientras la ciudad cada vez está más sucia" Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem

La edil de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez (Vox), ya indicó en su día que tras la aplicación del tasazo habían tratado de tomar medidas "para aminorar, en lo posible, el efecto que tendrá la tasa de basuras en la economía familiar, entre ellas, el fraccionamiento del pago de la tasa en dos plazos".

Mientras, Esquerra Unida-Podem denuncia que durante el año 2025 los contribuyentes sanvicenteros van a pagar 3,4 millones más al año respecto a 2024 "mientras la ciudad cada vez está más sucia".

El plan de choque prometido durante la campaña electoral, recuerda el portavoz, Alberto Beviá, "se ha quedado en promesa sin cumplir, una más".

Equidad

La ordenanza, además, "no está en consonancia" con los principios que recoge la ley de residuos, por lo que EU-Podem reclama que "de una vez por todas" se modifique y se tengan en cuenta los principios de la nley "para garantizar la equidad, eficacia y legalidad" en la gestión de la basura.

"Vox ha fraccionado el recibo para intentar que la ciudadanía no se diera cuenta de su chapuza en la gestión" Asun París — Portavoz del PSOE

"La ordenanza del PP y Vox es injusta, afectando de manera desproporcionada a ciertos contribuyentes, e ineficaz, ya que no se premia a quienes generan menos basura", recalca Beviá.

Por último, EU-Podem lamenta que se presupuestan 10 millones de euros al año "para que San Vicente esté limpio, dos millones y medio más que el año pasado, y no hemos visto mejora por ningún lado, al contrario, vamos hacia atrás como los cangrejos".

Por su parte, el PSOE reprocha que Vox, que gestiona el área de Hacienda, decidió "de manera unilateral", fraccionar el pago de la tasa en dos con un objetivo claro: "Intentar que la ciudadanía no se diera cuenta de su chapuza en la gestión, pero lo que ha logrado es que se junten los recibos del IBI con la basura, con la vuelta al cole y los gastos que ello conlleva muy próxima".

La portavoz del PSOE, Asun París, recuerda que el bipartito aprobó una ordenanza "que no trabajaron políticamente y que ha provocado una subida lineal y desproporcionada" a los vecinos de San Vicente.

"Pasaron el rodillo a todas las enmiendas vecinales, sociales y políticas para tratar que el aumento de la nueva tasa no fuera tan agresivo, para luego, a espaldas de la ciudadanía y de la oposición, realizar los trámites con SUMA para intentar aplicar las rebajas que ellos mismos rechazaron", critica París.