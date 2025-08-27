El Consell reactiva el proyecto del colector sur de Mutxamel que lleva más de diez años parado

El Consell mueve ficha con el proyecto del colector sur de aguas pluviales de Mutxamel. Tras más de una década parado, la Conselleria de Medio Ambiente da un paso más para la ejecución de la infraestructura, largamente reivindicada por los gobiernos locales de Mutxamel y Sant Joan d'Alacant.

Y es que cuando se producen lluvias torrenciales, el agua baja desde Mutxamel hasta el municipio vecino y provoca inundaciones en el centro urbano o en las zonas de Salafranca o Lloixa.

La conselleria ha sometido a información pública la concesión demanial de la vía pecuaria azagador de San Juan, una actuación incluida en la obra antiinundaciones.

Trazado

El trazado propuesto del colector tiene una longitud aproximada de 1.690 metros y recogerá las aguas pluviales de Mutxamel, según consta en el expediente publicado a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Se inicia en la glorieta de acceso a este municipio y discurre por el Camí Vell de Mutxamel hasta las inmediaciones del túnel de Sant Joan. En ese punto, el trazado se desarrolla paralelo a la A-70 hasta verter las aguas pluviales recogidas al encauzamiento del Barranco del Juncaret.

Por un lado, se pretende recuperar y acondicionar un espacio de aproximadamente 66.000 metros cuadrados ubicado entre la Ronda de San Vicente del Raspeig-Sant Joan, la A -70 y el encauzamiento del Juncaret.

Por otro lado, se busca generar un sistema hidráulico que permita el control de vertidos al cauce, tanto de caudales como de carga contaminante, recoge el documento.

Visto el trazado del colector, afecta a la vía pecuaria del Azagador de San Juan. Por ello, la empresa Ingardi Ingenieria S.L.P. en representación de la Mancomunidad de Alicante, solicitó en marzo pasado la concesión parcial del dominio público pecuario en el azagador para la ejecución del proyecto de colector sur de pluviales entre Mutxamel y Sant Joan.

Ocupación de terrenos

En el documento, que firma el ingeniero técnico forestal nombrado por la conselleria para este proyecto, se considera necesaria la ocupación de los terrenos del dominio público pecuario "dado que no hay alternativa viable".

Al tratarse de una tubería subterránea, una vez finalizada la obra no dificultaría el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios con este. La concesión demanial se concede por un plazo de 30 años para la ocupación del subsuelo del Azagador de San Juan para la ejecución del colector sur.

Señal de vía pecuaria que debe ser instalado al término de los trabajos / INFORMACIÓN

En el pliego de condiciones para la concesión a la mercantil se hace constar que siempre que sea necesario realizar alguna obra con posterioridad, de conservación, reparación o de cualquier otra clase que afecte a los terrenos de la vía pecuaria, deberá notificarlo previamente a la Conselleria de Medio Ambiente.

El tramo de la vía pecuaria afectada por la actuación deberá quedar señalizado de forma clara, adecuada y permanente, una vez finalizadas las obras de adecuación, de acuerdo con la legislación vigente.

De este modo, se instalarán dos carteles, uno por sentido de la vía afectada, al comienzo y al final del tramo afectado, pudiendo utilizar para ello palo metálico o madera tratada.