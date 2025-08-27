Si no quieres uno, dos contratos iguales en San Vicente: adjudica un proyecto y meses después... lo saca a licitación

Una adjudicación por duplicado en San Vicente del Raspeig. El gobierno local sacó a licitación un contrato para la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de reurbanización y renovación del alumbrado de varias calles del municipio. Hasta aquí todo en orden.

El procedimiento siguió su curso, se presentaron empresas y se procedió a su adjudicación. La cuestión es que meses después, el gobierno local ha vuelto a sacar a licitación un contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa de las mismas obras.

La licitación ha permanecido dos días expuesta en la Plataforma de Contratación del Estado, del 20 al 22 de agosto, hasta que el Ayuntamiento sanvicentero ha retirado y anulado los expedientes al producirse "una duplicidad en las tareas".

El decreto recoge que las empresas que ya resultaron elegidas "tienen derechos adquiridos, no pudiendo ser perjudicados por el Ayuntamiento con otra actuación posterior". Por ello, se deja constancia de la anulación "con la debida premura para no generar expectativas innecesarias".

Los contratos son para la renovación de saneamiento en zonas urbanas, la reurbanización de la calle Jazmines y Paseo de los Olivos en la urbanización Haygón y la renovación del alumbrado de Avinguda de l'Almassera y su entorno.

El equipo de gobierno del PP y Vox matiza que los contratos adjudicados son de asistencias técnicas de las obras. En octubre de 2023 se licitó la redacción de proyectos y dirección facultativa y en agosto de 2025 fue la asistencia técnica y la coordinación de seguridad y salud, "duplicando la dirección", recalcan fuentes municipales.

Muchas áreas

El gobierno local admite el fallo, pero lo achaca al enorme volumen de licitaciones que tiene en marcha. "El error existe, sí, pero entendemos que puede ser fruto del gran trabajo que se está realizando en las áreas implicadas, ya que en apenas tres/cuatro meses se han puesto marcha hasta 30 licitaciones", añaden las mismas fuentes.

El alcalde, Pachi Pascual, en una rueda de prensa en julio, destacó que el Ayuntamiento había puesto en marcha 29 proyectos urbanísticos en solo cuatro meses que, en conjunto, suponen una movilización próxima a los 20 millones de euros para la transformación de San Vicente.

En esa comparecencia, en la que destacó que se habían alcanzado los "objetivos fijados", recordó precisamente las actuaciones en del Paseo de los Olivos y la calle Jazmines, el acondicionamiento de diversas calles y caminos y la renovación del alumbrado de La Almazara.

"Trabajo hecho"

Por su parte, el PSOE señala al PP y Vox. "Esta es la gestión y el uso de los recursos públicos que ofrecen: trabajar en algo durante meses que ya estaba hecho. El alcalde, que posee las competencias de Urbanismo, y su equipo de gobierno de 14 concejales debería haberse dado cuenta de esta duplicidad de tareas", afirma la portavoz socialista, Asun París.

La concejal reclama al equipo de gobierno "más implicación y menos propaganda" con los anuncios institucionales, ya que "resulta llamativo que nadie se haya dado cuenta".

Por ello, París lamenta que sea "habitual" que el alcalde haga anuncios de inversiones y obras, "pero luego la realidad es que algunas se han cancelado, otras se duplican y el resto son a largo plazo".