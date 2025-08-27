La decisión de San Vicente con los parques infantiles que va a gustar a los más pequeños

El equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig aprobará en la Junta de Gobierno de esta semana el expediente para la redacción de proyectos e instalación de hasta 15 áreas de juegos infantiles y elementos deportivos en el municipio.

La titular de Parques y Jardines, Mercedes Torregrosa, ha celebrado que “cada vez está más cerca la necesaria remodelación" que los parques y espacios biosaludables "necesitaban desde hace varios años y que los vecinos venían reclamando para el recreo de sus hijos y de las personas mayores".

Con la aprobación del expediente, se abrirá el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas, en un proceso de licitación que se divide en dos lotes. Por un lado, las zonas dedicadas al ocio de niños y niñas y por otro, las máquinas deportivas enfocadas a la actividad física de la tercera edad.

Zonas de recreo

Torregrosa destaca que se trata de la primera fase de una serie de actuaciones que realizarán en estos espacios "con el objetivo de modernizarlos y dotar a nuestros vecinos más pequeños de unos buenos lugares de recreo".

La intervención consta de la instalación de 15 nuevas áreas, 6 parques infantiles que sustituirán a los ya existentes y 9 áreas con elementos deportivos repartidas por todo el término municipal.

El proceso cuenta con un presupuesto superior a los 680.000 euros, con un plazo para la redacción de los proyectos de un mes y, una vez seleccionados los ganadores, la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para concluir la colocación de las nuevas instalaciones recreativas y deportivas.