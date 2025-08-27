Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vecino sofoca con cubos de agua un incendio en una vivienda en Xixona

El hombre, una mujer mayor con Alzhéimer y una bebé han resultado intoxicados por humo y trasladados al hospital

Centro de salud de Xixona

Centro de salud de Xixona / Pilar Cortés

L. Gil López

L. Gil López

Susto en Xixona. Tres personas han resultado intoxicadas por humo en un incendio en un domicilio enfrente del centro de salud.

Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las 6.30 horas cuando se ha producido un fuego en una vivienda, por causas que se desconocen. En el inmueble estaba una mujer mayor que sufre Alzhéimer.

Cubos

Un vecino ha llegado con rapidez y ha sofocado el fuego con unos cubos de agua, según fuentes municipales.

La anciana, una bebé y el vecino han sido trasladados al Hospital de Sant Joan por intoxicación.

Cuando los bomberos del Consorcio han llegado a la vivienda, han realizado la inspección.

