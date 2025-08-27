Un vecino sofoca con cubos de agua un incendio en una vivienda en Xixona

Susto en Xixona. Tres personas han resultado intoxicadas por humo en un incendio en un domicilio enfrente del centro de salud.

Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las 6.30 horas cuando se ha producido un fuego en una vivienda, por causas que se desconocen. En el inmueble estaba una mujer mayor que sufre Alzhéimer.

Cubos

Un vecino ha llegado con rapidez y ha sofocado el fuego con unos cubos de agua, según fuentes municipales.

La anciana, una bebé y el vecino han sido trasladados al Hospital de Sant Joan por intoxicación.

Cuando los bomberos del Consorcio han llegado a la vivienda, han realizado la inspección.